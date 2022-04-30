Özel Haber I Campos kolları sıvadı! Cimbom'dan Jardim harekatı

Elmas'ın hoca değişikliği için danışmanlığını yapan ünlü futbol adamı Luis Campos ile iletişime geçtiği ve Monaco'da birlikte çalıştığı ünlü teknik direktör Leonardo Jardim'i Galatasaray'ın başına geçmesine ikna etmesini istediği iddia ediliyor.

Bu sezon ligde yaşanılan hüsran sonrası kalitesi tartışılmayacak bir hocaya takımı emanet ederek camiaya güven vermeyi planlayan Burak Elmas'ın Jardim hamlesi ile hem kongre üyeleri hem de taraftarlarla barışmayı amaçladığı belirtiliyor.

Elmas'ın danışmanlığını yapan Campos'un da kendisine gelen direktif doğrultusunda Leonardo Jardim ile temasta olduğu ve Portekizli hocayı ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

Şu anda takım çalıştırmayan Leonardo Jardim, son olarak Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında görev yaptı ve buradaki işinden 14 Şubat 2022'de ayrıldı. Daha önce ise iki dönem Monaco'da teknik adamlık yapan Jardim, Sporting Lizbon, Olympiakos, Brga, Chaves, Beria Mar gibi takımları çalıştırdı.

Adı Galatasaray ile anılan Leonardo Jardim, son olarak görev yaptığı Al Hilal'de Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in de teknik direktörlüğünü yapmıştı.