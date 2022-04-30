Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.04.2022 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2022 13:04
    ABONE OL

    Özel Haber I Campos kolları sıvadı! Cimbom'dan Jardim harekatı

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yarın gerçekleşmesi planlanan genel kurula mahkeme tarafından tedbir konulması sonrası görevine devam eden başkan Burak Elmas, teknik direktör değişikliği için kolları sıvadı. Göreve devam etmesi halinde gelecek sezon Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmeyen Elmas, danışmanı olan Luis Campos'a Monaco'da birlikte çalıştığı Leonardo Jardim'i takımın başına getirmesi için talimat verdi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber ICimbom’dan Jardim harekatı!

    Galatasaray'da mart ayında gerçekleşen mali genel kurulda başkan Burak Elmas'ın idari ibrasızlığı sonrası 30 Nisan Pazar günü için alınan seçim kararına mahkemenin tedbir koyması Sarı-Kırmızılı kulüpte taşları yerinden oynattı.

    Mahkemenin, koyduğu tedbir sonrası Sarı-Kırmızılılar'da yarın yapılması planlanan seçim askıya alınırken, başkan Burak Elmas da yeni kongre tarihinin daha sonra açıklanacağını ve istifa etmeyeceğini duyurmuştu.

    Kulislerde dolaşan bilgilere göre başkan Burak Elmas'ın görevinde kalmayı planladığı, yapılacak olan olası bir seçimde ise adaylığının önünde bir engel kalmadığı için yeniden başkanlık için yarışmayı düşündüğü belirtiliyor.

    Başkanlığa devam etmek istediği belirtilen Elmas'ın camia ile barışmak adına ise bazı planlarının bulunduğu, bunun da en başında teknik direktör değişikliği geldiği öne sürülüyor. Elmas'ın Fatih Terim sonrası göreve getirdiği Domenec Torrent'ten memnun olmadığı ve göreve devam etmesi halinde gelecek sezon için teknik adam değişikliğine gitmeye hazırlandığı konuşuluyor.

        Elmas'ın hoca değişikliği için danışmanlığını yapan ünlü futbol adamı Luis Campos ile iletişime geçtiği ve Monaco'da birlikte çalıştığı ünlü teknik direktör Leonardo Jardim'i Galatasaray'ın başına geçmesine ikna etmesini istediği iddia ediliyor.

        Bu sezon ligde yaşanılan hüsran sonrası kalitesi tartışılmayacak bir hocaya takımı emanet ederek camiaya güven vermeyi planlayan Burak Elmas'ın Jardim hamlesi ile hem kongre üyeleri hem de taraftarlarla barışmayı amaçladığı belirtiliyor.

        Elmas'ın danışmanlığını yapan Campos'un da kendisine gelen direktif doğrultusunda Leonardo Jardim ile temasta olduğu ve Portekizli hocayı ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

        Şu anda takım çalıştırmayan Leonardo Jardim, son olarak Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında görev yaptı ve buradaki işinden 14 Şubat 2022'de ayrıldı. Daha önce ise iki dönem Monaco'da teknik adamlık yapan Jardim, Sporting Lizbon, Olympiakos, Brga, Chaves, Beria Mar gibi takımları çalıştırdı.

        Adı Galatasaray ile anılan Leonardo Jardim, son olarak görev yaptığı Al Hilal'de Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in de teknik direktörlüğünü yapmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        3600 ek gösterge, enflasyon, ihracat... Tarih netleşti
        Haberler Spor Özel Haber I Campos kolları sıvadı! Cimbom'dan Jardim harekatı
            SON DAKİKA