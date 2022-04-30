Özel Haber I Campos kolları sıvadı! Cimbom'dan Jardim harekatı

Galatasaray'da mart ayında gerçekleşen mali genel kurulda başkan Burak Elmas'ın idari ibrasızlığı sonrası 30 Nisan Pazar günü için alınan seçim kararına mahkemenin tedbir koyması Sarı-Kırmızılı kulüpte taşları yerinden oynattı.
Mahkemenin, koyduğu tedbir sonrası Sarı-Kırmızılılar'da yarın yapılması planlanan seçim askıya alınırken, başkan Burak Elmas da yeni kongre tarihinin daha sonra açıklanacağını ve istifa etmeyeceğini duyurmuştu.
Kulislerde dolaşan bilgilere göre başkan Burak Elmas'ın görevinde kalmayı planladığı, yapılacak olan olası bir seçimde ise adaylığının önünde bir engel kalmadığı için yeniden başkanlık için yarışmayı düşündüğü belirtiliyor.
Başkanlığa devam etmek istediği belirtilen Elmas'ın camia ile barışmak adına ise bazı planlarının bulunduğu, bunun da en başında teknik direktör değişikliği geldiği öne sürülüyor. Elmas'ın Fatih Terim sonrası göreve getirdiği Domenec Torrent'ten memnun olmadığı ve göreve devam etmesi halinde gelecek sezon için teknik adam değişikliğine gitmeye hazırlandığı konuşuluyor.