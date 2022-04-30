Cenk Tosun'un maliyeti İngiltere'de olay oldu: Tam 44 milyon Sterlin

İngiliz basınında yer alan haberde Cenk Tosun'un haftalık maaşının 69 bin Sterlin olduğu ve sözleşme süresi boyunca milli futbolcuya 17 milyon Sterlin'lik bir maaş ödemesi yapıldığı aktarıldı. Maaş, bonservis ve diğer harcamalarla Cenk'in Everton'a toplam maliyetinin ise 4.5 sezon için 44

milyon Sterlin (821 milyon TL) olduğu kaydedildi. Buna karşılık ise 31 yaşındaki golcüden bir türlü katkı alınamadığı belirtildi.