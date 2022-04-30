Cenk Tosun'un maliyeti İngiltere'de olay oldu: Tam 44 milyon Sterlin

Süper Lig'den bonservis rekoru kırarak 23 milyon Euro karşılığında 2018-2018 sezonun devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un İngiltere serüveni sakatlıklar sebebiyle bir türlü beklediği gibi geçmedi. Sakatlığı sebebiyle bu sezonu da kapatan ve Everton ile mayıs ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Cenk'in kulübüne toplam maliyeti ise İngiltere'de gündeme oturdu.
İngiliz basınında yer alan haberde Cenk Tosun'un haftalık maaşının 69 bin Sterlin olduğu ve sözleşme süresi boyunca milli futbolcuya 17 milyon Sterlin'lik bir maaş ödemesi yapıldığı aktarıldı. Maaş, bonservis ve diğer harcamalarla Cenk'in Everton'a toplam maliyetinin ise 4.5 sezon için 44
milyon Sterlin (821 milyon TL) olduğu kaydedildi. Buna karşılık ise 31 yaşındaki golcüden bir türlü katkı alınamadığı belirtildi.
Beşiktaş'tan büyük umutlarla Everton'a giden Cenk Tosun, İngiliz ekibinde toplamda 51 maçta görev yaparken bu karşılaşmaların 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı. 51 maçta toplamda 11 gol kaydederek beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.