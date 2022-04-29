Galatasaray'da seçim öncesi flaş gelişme! Okan Buruk ile kritik temas! Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu kimle çalışacak?

İki aday da kendi ekibine ve oy potansiyeline çok güveniyor. Öyle ki, iki taraf da şimdiden kolları sıvamış durumda. Hem Hamamcıoğlu hem de Öztürk, seçilmeleri halinde kesinlikle Transfer çalışmalarında geç kalmak istemiyor. Bunun için iki aday da, futbolun başına getirmeyi düşündükleri isimlere gerekli talimatları vermiş durumda.