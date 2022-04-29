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    • Spor
    • 29.04.2022 09:19
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    • 29.04.2022 09:39
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    Galatasaray'da seçim öncesi flaş gelişme! Okan Buruk ile kritik temas! Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu kimle çalışacak?

    Galatasaray'da Genel Kurul öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Yarın yapılacak seçim öncesi adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün hoca konusundaki çalışmaları devam ediyor. Adaylardan Metin Öztürk'ün ekibi teknik direktör Okan Buruk ile masaya oturdu. Eşref Hamamcıoğlu ise "Derwall devriminin başlatılması lazım" diyerek yabancı hocaya dikkat çekti.

    Seçim öncesi flaş gelişme! Okan Buruk ile kritik temas

    Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti. Seçim açıklanan davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.

    Sarı-kırmızılılarda Fırat Develioğlu'nun seçim iptali için bir üst mahkemeye başvurduğu ve Istinaf mahkemesinin seçimi iptal ettiği haberleri öne sürüldü. Galatasaray Spor Kulübü'ne istinah mahkemesinden seçimin iptaliyle ilgili resmi bir karar henüz ulaşmadı.

    Galatasaray'da istinaf mahkemesi seçim ile ilgili bir durdurma ya da iptal kararı almazsa seçim 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni patronu olmak için yarışacak.

        İki aday da kendi ekibine ve oy potansiyeline çok güveniyor. Öyle ki, iki taraf da şimdiden kolları sıvamış durumda. Hem Hamamcıoğlu hem de Öztürk, seçilmeleri halinde kesinlikle Transfer çalışmalarında geç kalmak istemiyor. Bunun için iki aday da, futbolun başına getirmeyi düşündükleri isimlere gerekli talimatları vermiş durumda.

        OKAN BURUK'LA İLK GÖRÜŞME
        Öte yandan Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün ekibinden İsmail Sarıkaya, teknik direktör Okan Buruk ile masaya oturdu.

        Galatasaray'da Metin Öztürk'ün seçimi kazanması halinde teknik direktörlük koltuğunu teslim edeceği Okan Buruk ile temaslar hızlandı. Öztürk'ün başkan yardımcısı olması beklenen İsmail Sarıkaya ve iş insanı Erhan Gündal ile Okan Buruk, dün Zorlu AVM'de masaya oturdu.



            "DERWALL DEVRİMİ BAŞLAMASI LAZIM"
            Eşref Hamamcıoğlu ise her fırsatta gönlünde bir Alman teknik direktörün yattığını ifade ediyor. Hamamcıoğlu, teknik direktör konusuyla ilgili, "Farke'yi tanımıyorum ve hiçbir temasımız olmadı. Ama şunu teyit ediyorum, Galatasaray'da yeniden Jupp Derwall devrimi başlaması lazım." ifadelerini kullanıyor...

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