Galatasaray'da seçim öncesi flaş gelişme! Okan Buruk ile kritik temas! Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu kimle çalışacak?

Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti. Seçim açıklanan davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.
Sarı-kırmızılılarda Fırat Develioğlu'nun seçim iptali için bir üst mahkemeye başvurduğu ve Istinaf mahkemesinin seçimi iptal ettiği haberleri öne sürüldü. Galatasaray Spor Kulübü'ne istinah mahkemesinden seçimin iptaliyle ilgili resmi bir karar henüz ulaşmadı.
Galatasaray'da istinaf mahkemesi seçim ile ilgili bir durdurma ya da iptal kararı almazsa seçim 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni patronu olmak için yarışacak.