Valerien Ismael'den flaş karar! Fenerbahçe derbisi öncesi deneme yapacak

Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor ile berabere kalmasına rağmen çok akıcı bir futbol oynayarak taraftarlarını da mest etmişti. Sonrasında Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Kartal Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarında ise hayal kırıklığı yaşattı.