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    • Spor
    • 28.04.2022 12:56
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    • 28.04.2022 12:56
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    Valerien Ismael'den flaş karar! Fenerbahçe derbisi öncesi deneme yapacak

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Valerien Ismael, Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanamamasının ardından oyun planında değişikliğe gitme kararı aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Ismael’den flaş karar! Derbi öncesi deneme yapacak

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor derbisiyle göreve başlamış ve o maçta oynattığı futbolla futbolseverlerden tam not almıştı.

    Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor ile berabere kalmasına rağmen çok akıcı bir futbol oynayarak taraftarlarını da mest etmişti. Sonrasında Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Kartal Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarında ise hayal kırıklığı yaşattı.

    Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarında hücum edemeyen Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Valerien Ismael taktik değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. 3-4-3 sistemi ile oynayan Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında ise Vida'nın oyundan alınması N'Koudou'nun oyuna girmesiyle 4'lü sisteme döndü...

        Valerien Ismael'in Kayserispor ve Fenerbahçe derbisinde kafasında farklı bir taktik anlayışı olduğu öğrenildi. Fransız teknik adamın iki maçta da 4'lü savunmayla sahaya çıkacağı konuşuluyor.

        Ismael'in 3-4-3 sistemi, son iki maçta iyi işlememiş ve Beşiktaş o maçlarda 5 puan kaybetmişti. Siyah-Beyazlılar son iki maçta 9 isabetli şut çekebildi. Gol atma başarısı gösteremedi. Rakipler de artık Ismael'in sistemini çözmüş durumda...

        *Beşiktaş'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

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