Valerien Ismael'den flaş karar! Fenerbahçe derbisi öncesi deneme yapacak

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor derbisiyle göreve başlamış ve o maçta oynattığı futbolla futbolseverlerden tam not almıştı.
Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor ile berabere kalmasına rağmen çok akıcı bir futbol oynayarak taraftarlarını da mest etmişti. Sonrasında Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Kartal Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarında ise hayal kırıklığı yaşattı.
Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarında hücum edemeyen Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Valerien Ismael taktik değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. 3-4-3 sistemi ile oynayan Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında ise Vida'nın oyundan alınması N'Koudou'nun oyuna girmesiyle 4'lü sisteme döndü...