Mino Raiola kimdir, öldü mü? Ünlü menajer Mino Railola hastalığı neydi? Raiola hangi futbolcuların menajerliğini yapıyor?

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybettiği iddia edildi. Raiola; Zlatan Ibrahimovic, Matthis de Ligt, Paul Pogba, Erling Haaland gibi dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapıyordu.
AÇIKLAMA GELDİ!
Mino Raiola: "Merak edenler için sağlık durumum: Beni dört ayda ikinci kez öldürdüler ve anlaşılan o ki beni yeniden diriltme yeteneğine de sahipler." ifadelerine yer verdi.
KİMDİR?
Mino Raiola'nın kariyerinde imza attığı transferlerin değeri 600 milyon Euro'dan fazla. İtalyan menajer 1988 yılından bugüne kadar yaklaşık 628 milyon Euro'luk transfer gerçekleştirdi ve şu anda 62,9 milyon dolarlık bir şahsi servete sahipti. İtalyan menajeri en son Adana Demirspor'un Balotelli transferinde yakından takip etmeiş ve Türk futbolseverlerin ilgisini çekmişti.
Temsilciliğini yaptığı futbolcular arasında, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba, Marco Verratti, Stefan de Vrij, Mario Balotelli bulunuyor.