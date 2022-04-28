Mino Raiola kimdir, öldü mü? Ünlü menajer Mino Railola hastalığı neydi? Raiola hangi futbolcuların menajerliğini yapıyor?

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybettiği iddia edildi. Raiola; Zlatan Ibrahimovic, Matthis de Ligt, Paul Pogba, Erling Haaland gibi dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapıyordu.

AÇIKLAMA GELDİ!

Mino Raiola: "Merak edenler için sağlık durumum: Beni dört ayda ikinci kez öldürdüler ve anlaşılan o ki beni yeniden diriltme yeteneğine de sahipler." ifadelerine yer verdi.