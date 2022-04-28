Mino Raiola'nın öldüğü iddiası futbol camiasını karıştırmıştı! Bizzat tweet attı

Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli gibi üst düzey futbolcuların menajerliğini yapan 54 yaşındaki Mino Raiola'nın öldüğü iddiası, Avrupa futbolunun gündemine otururken konuyla ilgili Raiola'dan, doktorundan ve Raiola'ya en yakın isimden ayrı ayrı açıklamalar geldi.
SAĞ KOLUNDAN AÇIKLAMA! 'ÖLMEDİ ANCAK...'
Avrupa futbolunu yasa boğan iddia sonrası, Raiola'nın sağ kolu olarak kabul edilen José Fortes Rodriguez konuyla ilgili açıklama yaptı.
Hollanda'dan NOS Voetball'a konuşan Rodriguez, Raiola'nın hayatını kaybetmediğini belirtti ve "Mino'nun durumu kötü seyrediyor ancak öldüğü haberleri gerçek dışı" ifadelerini kullandı.
Ünlü menajerin doktoru da "Mino'nun durumu son derece kritik. Hayatta kalmak için savaşıyor" diye konuştu.
"BU HABERİ ÇIKARANLARA ÇOK KIZGINIM"
Genoa Başkanı ve Mino Raiola'nın kişisel doktoru Alberto Zangrillo ise ölüm haberini çıkaran gazetecilere tepki gösterdi: "Raiola hayatta ve savaşıyor. Hayatta kalmak için çabalayan bir adamın hakkında spekülasyon yapan sözde gazetecilere çok kızgınım."
BİZZAT TWEET ATTI: BENİ 4 AYDA İKİNCİ KEZ ÖLDÜRDÜLER
Ölmediği anlaşılan Mino Raiola, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaparak hayatta olduğunu duyurdu. Raiola paylaşımında; "4 ayda ikinci kez beni öldürenlere kızgınım. Görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler."
Raiola'nın bu paylaşımı kısa sürede yaklaşık 100 bin etkileşim aldı.
12 OCAK'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Alman Bild Gazetesi, İtalyan menajerin 12 Ocak'ta acil olarak hastaneye kaldırıldığı ve çok ağır bir ameliyat geçirdiğini iddia etmişti ancak Raiola cephesi açıklama yapmış ve hastaneye kaldırılmasının acil bir durum olmadığını ve daha önce planlanan rutin kontrollerinin yapıldığı belirtilmişti.
AMELİYAT İDDİALARI YALANLANMIŞTI
Raiola'nın hastaneye kaldırılmasına neden olan akciğer rahatsızlığının koronavirüsle bağlantılı olmadığı ancak gün geçtikçe ağırlaştığı ifade edilmişti. San Raffaele hastanesinde görev yapan Profesör Alberto Zagrillo da ameliyat iddialarını yalanlamıştı.
AKCİĞER RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE...
İtalyan basınına yansıyan haberde 54 yaşındaki Raiola'nın akciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçirdiği ağır ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulduğu ancak tedaviye yanıt verememesi üzerine hayata gözlerini yumduğu iddia edildi ancan Raiola'nın ölmediği kısa zamanda ortaya çıktı.
EN ÇOK KAZANAN MENAJER
Futbol kamuoyunun en çok tanıdığı menajerlerden biri olarak kabul eden Raiola, dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'un açıkladığı verilere göre 2020 yılında transfer komisyonu olarak 85 milyon euro kazanmış ve anlaşma başına en çok para kazanan menajer olmuştu. Aynı yıl, Raiola'nın menajeri olduğu oyuncuların bonservisine toplam 848 milyon euro ödenmişti.