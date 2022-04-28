Mino Raiola'nın öldüğü iddiası futbol camiasını karıştırmıştı! Bizzat tweet attı

BİZZAT TWEET ATTI: BENİ 4 AYDA İKİNCİ KEZ ÖLDÜRDÜLER

Ölmediği anlaşılan Mino Raiola, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaparak hayatta olduğunu duyurdu. Raiola paylaşımında; "4 ayda ikinci kez beni öldürenlere kızgınım. Görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler."

Raiola'nın bu paylaşımı kısa sürede yaklaşık 100 bin etkileşim aldı.

12 OCAK'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Alman Bild Gazetesi, İtalyan menajerin 12 Ocak'ta acil olarak hastaneye kaldırıldığı ve çok ağır bir ameliyat geçirdiğini iddia etmişti ancak Raiola cephesi açıklama yapmış ve hastaneye kaldırılmasının acil bir durum olmadığını ve daha önce planlanan rutin kontrollerinin yapıldığı belirtilmişti.

AMELİYAT İDDİALARI YALANLANMIŞTI

Raiola'nın hastaneye kaldırılmasına neden olan akciğer rahatsızlığının koronavirüsle bağlantılı olmadığı ancak gün geçtikçe ağırlaştığı ifade edilmişti. San Raffaele hastanesinde görev yapan Profesör Alberto Zagrillo da ameliyat iddialarını yalanlamıştı.