Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak?

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta oynanacak karşılaşmaların programları belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin de kozlarını paylaşacağı dev derbinin tarihi de açıklandı.

Buna göre Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması 8 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Gökhan Töre'nin takımdan ayrı çalıştığı basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. İdman, taktik çalışması sonrası oynanan çift kale maçla noktalandı.

Beşiktaş , Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (29 Nisan) saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.