Braga genç yıldız Halil Dervişoğlu'nun peşinde! Görüşmeler başladı

Bonservisi Brentford'ta olan Halil Dervişoğlu için Braga İngiliz kulübü ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Ancak istenenle teklif edilen arasında büyük farklar olduğu için transfer şimdilik rafa kalktı.
Bilindiği gibi Portekiz ekibi, Beşiktaş forması giyen sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı da transfer listesine eklemişti. Hatta Braga scoutları genç yıldızı Vodafone Park'ta izlemişti.
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki Halil Dervişoğlu bu sezon Süper Lig'de 24 karşılaşmada forma giyerken sadece 1 kez fileleri havalandırdı. Genç yeteneğin bu sezon ligde 90 dakika sahada kaldığı maç bulunmuyor.