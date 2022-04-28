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    • Spor
    • 28.04.2022 17:21
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    • 28.04.2022 17:21
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    Braga genç yıldız Halil Dervişoğlu'nun peşinde! Görüşmeler başladı

    Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan genç yıldız Halil Dervişoğlu'na Portekiz ekibi talip oldu. Portekiz temsilcisinin, bonservisi İngiliz kulübünde olan genç yıldız için görüşmelere başladığı belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Portekiz ekibi peşinde! Görüşmeler başladı

    Bonservisi Brentford'ta olan Halil Dervişoğlu için Braga İngiliz kulübü ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Ancak istenenle teklif edilen arasında büyük farklar olduğu için transfer şimdilik rafa kalktı.

    Bilindiği gibi Portekiz ekibi, Beşiktaş forması giyen sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı da transfer listesine eklemişti. Hatta Braga scoutları genç yıldızı Vodafone Park'ta izlemişti.

    Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki Halil Dervişoğlu bu sezon Süper Lig'de 24 karşılaşmada forma giyerken sadece 1 kez fileleri havalandırdı. Genç yeteneğin bu sezon ligde 90 dakika sahada kaldığı maç bulunmuyor.
        Derece yaptılar ödülü kazandılar
        Haberler Spor Braga genç yıldız Halil Dervişoğlu'nun peşinde! Görüşmeler başladı
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