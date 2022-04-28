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    • 28.04.2022 16:12
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    • 28.04.2022 16:12
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    Beşiktaş'ın Tyler Boyd kabusu bitmiyor! ABD'li oyuncu geri dönüyor

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a transfer olan ancak performansı yeterli görülmediği için sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Tyler Boyd, siyah-beyazlılara geri dönmek için hazırlıklara başladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’ın Boyd kabusu bitmiyor

    Beşiktaş'ın sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Tyler Boyd, Karadeniz ekibinin Süper Lig'de kalmasının mucizelere bağlı olmasının ardından Siyah-Beyazlı kulübe geri dönmek için hazırlıklara başladı.

    Beşiktaş'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı ve bir türlü istediği katkıyı alamadığı Tyler Boyd, kiralık olarak formasını giydiği Çaykur Rizespor'dan ayrılmak için gün sayıyor. Rizespor'un Süper Lig'de kalmasının mucizelere bağlı olması sonrası Karadeniz ekibinden ayrılık kararı alan ABD'li kanat oyuncusunun, ligin bitimiyle bonservisinin bulunduğu Beşiktaş'a dönmek için hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi.

    Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerden olan ve 1 yıl daha kulüple sözleşmesi bulunan Tyler Boyd'un yaz transfer döneminde elden çıkarılmaya çalışılacağı ve oyuncudan bonservisine karşılık kulüple bağlarını koparması isteneceği öne sürülüyor.

        Boyd'un ayrılığı ile ilgili Beşiktaş yönetimini zorlayacak nokta ise ABD'li kanat oyuncusunun Siyah-Beyazlı kulüpten aldığı yıllık 1.2 milyon Euro'luk maaş olarak gözüküyor. Bu sezon kiralandığı Rizespor'un maaşının yarısını ödediği Boyd'un yaz transfer döneminde de Siyah-Beyazlı kulübe ekstra bir fatura çıkarma ihtimali Beşiktaş yönetimini düşündürüyor.

        Bu sezon sözleşmesinin son senesinde olan Jeremain Lens, Douglas, Lens ve N'Sakala gibi yabancı oyuncularla yüksek maaşlarını karşılayan bir takım bulamadıkları için yollarını ayıramayan Siyah-Beyazlı yönetimin, Tyler Boyd'da da benzer bir durum yaşanma konusunda endişeli olduğu belirtiliyor.

        *Tyler Boyd'un detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Sözleşmesinin son senesine giren Boyd için Beşiktaş yönetimi ise ekstra bir para ödememek için 27 yaşındaki futbolcuya teklif bekliyor. Beşiktaş, 2019 yılında kadrosuna kattığı Boyd için Portekiz kulubü Vitoria Guimares'e 2 milyon 400 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

        Boyd için 2.4 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile birlikte kasasından ciddi bir maaş da çıkan Beşiktaş, buna karşılık ise ABD'li oyuncudan 2019-2020 sezonunda 28 maçta, 2020-2021 sezonunda ise 6 maçta faydalanabilmişti.

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