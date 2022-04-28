Beşiktaş'ın Tyler Boyd kabusu bitmiyor! ABD'li oyuncu geri dönüyor

Beşiktaş'ın sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Tyler Boyd, Karadeniz ekibinin Süper Lig'de kalmasının mucizelere bağlı olmasının ardından Siyah-Beyazlı kulübe geri dönmek için hazırlıklara başladı.
Beşiktaş'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı ve bir türlü istediği katkıyı alamadığı Tyler Boyd, kiralık olarak formasını giydiği Çaykur Rizespor'dan ayrılmak için gün sayıyor. Rizespor'un Süper Lig'de kalmasının mucizelere bağlı olması sonrası Karadeniz ekibinden ayrılık kararı alan ABD'li kanat oyuncusunun, ligin bitimiyle bonservisinin bulunduğu Beşiktaş'a dönmek için hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerden olan ve 1 yıl daha kulüple sözleşmesi bulunan Tyler Boyd'un yaz transfer döneminde elden çıkarılmaya çalışılacağı ve oyuncudan bonservisine karşılık kulüple bağlarını koparması isteneceği öne sürülüyor.