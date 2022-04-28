Beşiktaş'ın Tyler Boyd kabusu bitmiyor! ABD'li oyuncu geri dönüyor

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Sözleşmesinin son senesine giren Boyd için Beşiktaş yönetimi ise ekstra bir para ödememek için 27 yaşındaki futbolcuya teklif bekliyor. Beşiktaş, 2019 yılında kadrosuna kattığı Boyd için Portekiz kulubü Vitoria Guimares'e 2 milyon 400 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

Boyd için 2.4 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile birlikte kasasından ciddi bir maaş da çıkan Beşiktaş, buna karşılık ise ABD'li oyuncudan 2019-2020 sezonunda 28 maçta, 2020-2021 sezonunda ise 6 maçta faydalanabilmişti.