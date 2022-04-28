Jürgen Klopp sözleşmeyi imzaladı! 2026'ya kadar Liverpool'da

JÜRGEN KLOOP 2015 YILINDAN BU YANA LİVERPOOL'DA

2015 yılından bu yana İngiltere temsilcisini çalıştıran Klopp, bu süreçte birer lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

Klopp, daha önce yaptığı açıklamada, Liverpool ile sözleşmesinin 2024 yılında sona ermesinin ardından bir süre dinlenmek amacıyla takım çalıştırmayı düşünmediğini söylemişti.