Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.04.2022 19:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2022 19:56
    ABONE OL

    Jürgen Klopp sözleşmeyi imzaladı! 2026'ya kadar Liverpool'da

    Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu. Jürge Klopp, daha önce yaptığı açıklamada, Liverpool ile sözleşmesinin 2024 yılında sona ermesinin ardından bir süre dinlenmek amacıyla takım çalıştırmayı düşünmediğini söylemişti.

    2026’ya kadar yalnız yürümeyecek

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adam ve yardımcıları Pepijn Lijnders ile Peter Krawietz'in 2024 yılında bitecek sözleşmelerinin, iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Bu sezon İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Klopp yönetimindeki Liverpool, ligde lider Manchester City'nin bir puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde, İngiltere Federasyon Kupası'nde ise finalde yoluna devam ediyor.

    JÜRGEN KLOOP 2015 YILINDAN BU YANA LİVERPOOL'DA
    2015 yılından bu yana İngiltere temsilcisini çalıştıran Klopp, bu süreçte birer lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

    Klopp, daha önce yaptığı açıklamada, Liverpool ile sözleşmesinin 2024 yılında sona ermesinin ardından bir süre dinlenmek amacıyla takım çalıştırmayı düşünmediğini söylemişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Derece yaptılar ödülü kazandılar
    Haberler Spor Jürgen Klopp sözleşmeyi imzaladı! 2026'ya kadar Liverpool'da
        SON DAKİKA