Almanlar Fenerbahçe'nin 17’lik yıldızı Arda Güler için özel dosya hazırladı

Daha önce Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler ile ilgili haber yayınlayan Alman kanalı Sport 1 bu kez özel bir dosyayla genç yıldızı mercek altına aldı. Sport 1 kanalı Arda Güler ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti. Almanlar, "Ankara'da okul bahçesinde keşfedilen Arda, esnek ve hareketli bir ayağa sahip... Dar alanlar adeta onun hakimiyetinde... Rakip baskısını çok iyi hissediyor ve adam çalımlamakta zamanlaması çok iyi" ifadelerini kullandı. Sport 1, "Iniesta'nın imza hareketi olan sağ ve sol çalımına adeta hükmediyor. Kendine hareket alanı açıyor ve bir sonraki rakibinin üstüne gidip baskı kuruyor. Vücut çalımı, yön değiştirme, top sürme...