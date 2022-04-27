Almanlar Arda Güler'in peşini bırakmıyor! Sport 1 kanalında övgü dolu sözler

Sport 1 bu kez özel bir dosyayla genç yıldızı mercek altına aldı. Sport 1 kanalı Arda Güler ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti. Almanlar, "Ankara'da okul bahçesinde keşfedilen Arda, esnek ve hareketli bir ayağa sahip… Dar alanlar adeta onun hakimiyetinde… Rakip baskısını çok iyi hissediyor ve adam çalımlamakta zamanlaması çok iyi" ifadelerini kullandı.