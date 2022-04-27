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    • 27.04.2022 16:50
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    • 27.04.2022 17:05
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    Almanlar Arda Güler'in peşini bırakmıyor! Sport 1 kanalında övgü dolu sözler

    Almanlar Fenerbahçe’nin genç yıldızının peşini bırakmıyor. Daha önce Arda Güler ile ilgili haber yapan Alman kanalı Sport 1 şimdi de genç yetenek için özel bir dosya hazırladı. Süper Lig’de 268 dakika süre alan 17 yaşındaki Arda Güler, bu süre zarfında 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Türk futbolunun büyük yeteneği için Avrupa’nın dev kulüpleri sıraya girmiş durumda.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Almanlar Arda Güler’in peşini bırakmıyor

    Sport 1 bu kez özel bir dosyayla genç yıldızı mercek altına aldı. Sport 1 kanalı Arda Güler ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti. Almanlar, "Ankara'da okul bahçesinde keşfedilen Arda, esnek ve hareketli bir ayağa sahip… Dar alanlar adeta onun hakimiyetinde… Rakip baskısını çok iyi hissediyor ve adam çalımlamakta zamanlaması çok iyi" ifadelerini kullandı.

    Alman kanalı Sport 1, "Iniesta'nın imza hareketi olan sağ ve sol çalımına adeta hükmediyor. Kendine hareket alanı açıyor ve bir sonraki rakibinin üstüne gidip baskı kuruyor. Vücut çalımı, yön değiştirme, top sürme… Hepsi onda var. Oyun içinde çözüm üretiyor. Çok iyi bir istasyon. Ancak ona başka kapıları açacak en büyük özelliği defansif zekası" yorumunda bulunarak genç yıldızın teknik becerisini övdü.

    Arda'nın pres alanlarını çok iyi gördüğünü belirten Almanlar, "Duran topların ustası. Sol ayağıyla müthiş falso verebiliyor. Bunu Alanyaspor maçında Berisha'ya attırdığı golde çok net gösterdi. Ali Koç onu ekstra çalıştırıyor. Hiçbir şey tesadüflere bırakılmıyor. Gelecekte Avrupa'da büyük kulüplerde oynayacak. Çünkü onun yeri orası. Emre Mor gibi hayal kırıklığı olmayacak" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Spor Almanlar Arda Güler'in peşini bırakmıyor! Sport 1 kanalında övgü dolu sözler
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