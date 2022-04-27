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    • Spor
    • 27.04.2022 14:19
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    • 27.04.2022 14:19
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    Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

    Son dakika haberi... Süper Lig'de 35. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamada haftanın en kritik maçı olarak ön plana çıkan Trabzonspor - Antalyaspor maçına Atilla Karaoğlan'ın atandığı duyuruldu.

    Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri açıklandı

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre, Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

    29 Nisan Cuma
    20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
    20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

    30 Nisan Cumartesi
    16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
    16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
    20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen
    20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

    1 Mayıs Pazar
    16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar
    16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
    20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam
    20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

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