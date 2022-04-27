Özel Haber I İstikrarsızlıkta zirve Cimbom'un! Tarihin en kötü sezonlarından biri





Galatasaray'da en çok dikkat çeken noktalardan birisi de bu sezon ligde tam 5 kalecinin forma giymesi. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon boyunca ideal 11'ini bulamaması ve sürekli farklı isimlere görev vermesi ortaya çıkan tabloda büyük bir etken oldu.



Süper Lig'de Galatasaray'dan sonra en fazla futbolcuya forma veren takım ise Yeni Malatyaspor oldu. Ligden düşmesi kesinleşen ilk takım olan Sarı-Siyahlılar'da tam 35 farklı futbolcu görev yaptı.