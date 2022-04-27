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    • Spor
    • 27.04.2022 12:28
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    • 27.04.2022 12:28
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    Özel Haber I İstikrarsızlıkta zirve Cimbom'un! Tarihin en kötü sezonlarından biri

    Son dakika Galatasaray haberleri... Tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan Galatasaray, Süper Lig’in bitimine 4 hafta kala 12. sırada yer alıyor. Daha sezonun ilk yarısında şampiyonluk yarışına havlu atan Sarı-Kırmızılılar sergilediği futbolla kimseyi tatmin edemezken, istikrar konusunda da ciddi sıkıntılar yaşıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I İstikrarsızlıkta zirve Cimbom’un!

    Cimbom'un yaşadığı istikrarsızlık rakamlara da çok açık bir şekilde yansımış durumda. Süper Lig'de bu sezon en fazla futbolcuya forma veren takım Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar'da şu ana kadar 36 farklı futbolcu Süper Lig'de görev yaptı.



    Teknik direktör Domenec Torrent de yaptığı açıklamalarda sık sık Sarı-Kırmızılı takımın kadro planlamasını eleştirirken, "Ben kariyerim boyunca böyle kalabalık bir kadro görmedim" ifadesini kullanıyor.



    Galatasaray'da en çok dikkat çeken noktalardan birisi de bu sezon ligde tam 5 kalecinin forma giymesi. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon boyunca ideal 11'ini bulamaması ve sürekli farklı isimlere görev vermesi ortaya çıkan tabloda büyük bir etken oldu.

    Süper Lig'de Galatasaray'dan sonra en fazla futbolcuya forma veren takım ise Yeni Malatyaspor oldu. Ligden düşmesi kesinleşen ilk takım olan Sarı-Siyahlılar'da tam 35 farklı futbolcu görev yaptı.
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