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    • Spor
    • 27.04.2022 11:47
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    • 27.04.2022 11:48
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    Beşiktaş'ta yolların ilk ayrılacağı isimler belli oldu! Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre yolcu

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de sezonun bitimine birkaç hafta kala teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde yeni dönemin planlamasına başlayan siyah-beyazlı ekipte yolların ayrılacağı ilk isimler belli oldu. Beşiktaş'ın yeni sezonda Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre ile yola devam etmeyeceği öğrenildi.

    Beşiktaş’ta iki yolcu birden! İsimler netleşti

    Yeni yapılanma doğrultusunda öncelikle sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili karar verecek olan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yle yollar ayrılacak.



    Önümüzdeki sezonun planlaması doğrultusunda hareket eden ve birçok ismi takip eden Beşiktaş'ta, sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili de karar alınacak. 4'ü kadro dışı olan toplam 16 isimle sözleşmesi son erecek olan siyah-beyazlı ekip, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yle yola devam etmeyecek. Her iki futbolcu da gerek geçen sezon gerekse de bu sezon beklentileri karşılayamadı.

    Bu iki futbolcuyu önümüzdeki sezon planlarında düşünmeyen Fransız çalıştırıcı, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yi, görev aldığı 4 karşılaşmada da kadroya dahil etmedi. Bu iki oyuncunun antrenmanlardaki performanslarından da memnun kalmayan ve zaman zaman her iki futbolcunun takımdan ayrı çalışmasını isteyen Valerien Ismael, önümüzdeki sezon Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yle yola devam etmek istemiyor.



        2 İSİMDEN 1 ASİSTLİK PERFORMANS
        Gerek geçen sezon gerekse de bu sezon performanslarıyla beklentilerin çok altında kalan Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup, bu sezon toplamda 1 asistlik performans ortaya koydu.

        *Gökhan Töre'nin detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Bu sezon 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 16 resmi maçta forma giyen Gökhan Töre, gol ya da asist katkısında bulunamazken toplam 327 dakika sahada kaldı.

        *Oğuzhan Özyakup'un detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Oğuzhan Özyakup ise 13 lig, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında toplam 819 dakika sahada kalırken 1 asistlik performans gösterdi. Sezon sonunda bu 2 futbolcuyla görüşecek olan siyah-beyazlı yönetim, her iki isme de teşekkür ederek yolları ayıracak.

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