Fenerbahçe’nin talip olduğu Andrea Belotti için Milan'da devreye girdi

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediği Torino'nun İtalyan santrforu Andrea Belotti'de en büyük engelin Milan kulübü olduğu bildirildi. Milan'ın İtalyan santrforun Torino ile sözleşme yenilememe kararı aldığı ocak ayından beri kendisine ilgili olduğu ifade edildi. Ancak Beltotti'nin istediği yıllık 4 milyon Euro ücreti Milan'ın da karşılamadığı gelen haberler arasında. Belotti'nin menajeri, Fenerbahçeli kurmaylarla yaptığı görüşmede 3 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık 4 milyon Euro garanti para istemiş, imza parasının istendiği de ifade edilmişti. Fenerbahçe, yıllık 4 milyon Euro'yu verir, imza parasını da biraz yüksek tutarsa Belotti'nin çubuklu formayı giymesinin en meselesi olacağı fakat Fenerbahçeli kurmayların meseleyi en az maliyetle çözme taraftarı olduğu da belirtiliyor.
KİM İÇİN KARARI YENİ HOCA VERECEK
Yaz transfer döneminin gözde isimlerinden birisi haline gelen Kim Min Jae için Fenerbahçe yönetimi hiç acele etmiyor. Kim için cazip teklifler gelse bile Fenerbahçe yönetimi Güney Koreli stoperin satılmasına ya da takımda kalması kararını yeni teknik direktöre bırakmış durumda.
F.BAHÇE'DEN UKRAYNA'YA 2.5 MİLYON TL
Ukrayna'da yaşanan savaşta mağdur olan insanlara yardım hedefiyle ve 'Barış İçin Futbol' sloganıyla 19 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında 5 milyon Grivna (2.5 milyon TL) toplandığı bildirildi. Shaktar Donetsk Kulübü'nden yapılan açıklamada, Küresel Barış Turu'nun ilk maçı olan Olympiakos müsabakasında da 3.2 milyon Grivna toplamayı başardıklarını, böylelikle toplamda 8.2 milyon Grivna elde edildiği belirtildi.