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    Fenerbahçe’nin talip olduğu Andrea Belotti için Milan'da devreye girdi

    Fenerbahçe’nin talip olduğu Andrea Belotti ile Milan ocak ayından beri ilgileniyor. Ancak Milan kulübü Belotti’nin istediği yıllık 4 milyon Euro’ya olumlu cevap vermiş değil. İşte sizler için derlediğimiz 27 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Milan’la Belotti savaşı

    Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediği Torino'nun İtalyan santrforu Andrea Belotti'de en büyük engelin Milan kulübü olduğu bildirildi. Milan'ın İtalyan santrforun Torino ile sözleşme yenilememe kararı aldığı ocak ayından beri kendisine ilgili olduğu ifade edildi. Ancak Beltotti'nin istediği yıllık 4 milyon Euro ücreti Milan'ın da karşılamadığı gelen haberler arasında. Belotti'nin menajeri, Fenerbahçeli kurmaylarla yaptığı görüşmede 3 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık 4 milyon Euro garanti para istemiş, imza parasının istendiği de ifade edilmişti. Fenerbahçe, yıllık 4 milyon Euro'yu verir, imza parasını da biraz yüksek tutarsa Belotti'nin çubuklu formayı giymesinin en meselesi olacağı fakat Fenerbahçeli kurmayların meseleyi en az maliyetle çözme taraftarı olduğu da belirtiliyor.



    KİM İÇİN KARARI YENİ HOCA VERECEK
    Yaz transfer döneminin gözde isimlerinden birisi haline gelen Kim Min Jae için Fenerbahçe yönetimi hiç acele etmiyor. Kim için cazip teklifler gelse bile Fenerbahçe yönetimi Güney Koreli stoperin satılmasına ya da takımda kalması kararını yeni teknik direktöre bırakmış durumda.



    F.BAHÇE'DEN UKRAYNA'YA 2.5 MİLYON TL
    Ukrayna'da yaşanan savaşta mağdur olan insanlara yardım hedefiyle ve 'Barış İçin Futbol' sloganıyla 19 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında 5 milyon Grivna (2.5 milyon TL) toplandığı bildirildi. Shaktar Donetsk Kulübü'nden yapılan açıklamada, Küresel Barış Turu'nun ilk maçı olan Olympiakos müsabakasında da 3.2 milyon Grivna toplamayı başardıklarını, böylelikle toplamda 8.2 milyon Grivna elde edildiği belirtildi.



        AMELİYAT SONRASI İLK FOTOĞRAF
        Geçtiğimiz Mart ayı sonunda by-pass ameliyatı olan Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, ailesi ve yakın dostlarıyla görüntülendi. Yıldırm dün akşam ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte bir restoranda yemek yedi. Aziz Yıldırım kendisi için organize edilen yemekte ailesi ve arkadaşları ile hatıra pozu verdi.



        EFES DÖRTLÜ FİNAL'E 1 ADIM UZAKTA
        Play-off'ta Milano karşısında 2-1 öne geçen Efes, rakibini yarın da yenerse Dörtlü Final'e çıkacak. Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi 3. maçında evinde Olimpia Milano'yu 77-65 mağlup etti. Böylelikle Efes 3 maç kazanan tarafın Dörtlü Final'e yükseleceği seride durumu 2-1'e getirdi. Maça iyi başlayan Lacivert-Beyazlılar ilk yarıyı 42-35 önde tamamladı. Son çeyreke Milano bir ara üstünlüğü ele geçirse de sahneye çıkan Larkin'in basketleri ile Efes, rakibini 12 sayı farkla mağlup etti ve Final Four için önemli bir avantaj elde etti. Lacivert- Beyazlılar yarın sahasında oynayacağı maçta Milano'yu yenerse Dörtlü Final'e çıkacak.



        KARTAL'DA YERLİ PROBLEMİ
        Beşiktaş'ta yerli futbolcu sıkıntısı Kasımpaşa önünde birkez daha gözler önüne serildi. Kartal, 34 haftada sadece 5 yerli futbolcusundan gol katkısı alabildi. Güven Yalçın 6 golle en başarılı isim olurken, Rıdvan da 4 kez ağları havalandırdı. Bu iki futbolcunun dışında Can, Kenan ve Emirhan da 1'er gol atabildi. Beşiktaş kadrosunda yer alan diğer yerli futbolcular ise şu ana kadar ağları havalandırmayı başaramadı.



            POTADA İKİ EKİBİMİZ ÇOK KRİTİK SINAVDA
            FIBA Avrupa Kupası finalinin rövanşında Bahçeşehir Koleji, bugün 20.00'de R.Emilia'yı konuk edecek. Ekibimiz ilk maçı 3 sayı farkla kazanmıştı. Eurocup çeyrek finalinde ise Bursaspor, Cedevita Olimpija'ya konuk olacak. Tek maç üzerinden oynanacak zorlu karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.



            REAL'İ DEVİREN CİTY AVANTAJI KAPTI: 4-3
            UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, konuk ettiği Real Madrid'i 4-3 mağlup etti. Maçta City'in gollerini De Bruyne, Jesus, Foden ve Bernardo Silva kaydetti. Real'inh golleri ise Benzema (2) ve Vinicius Junior'dan geldi. Karşılaşmanın rövanşı, 4 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

            ASLAN'DA TEK HEDEF 4'TE 4
            12. sırada olan G.Saray sezonu ilk 7 içinde tamamlayamazsa tarihinin en kötü performansına imza atmış olacak. Torrent bu nedenle 4'te 4 yapmak istiyor. Taraftarların bir türlü gözüne giremeyen Torrent'i ligin kalan 4 haftalık bölümünde önemli bir sınav bekliyor. Sarı- Kırmızılılar eğer sezonu ilk 8 dışında tamamlarsa tarihinin en kötü performansına imza atmış olacak. Galatasaray adeta unutmak istediği 2010-11 sezonunu 8. sırada bitirmişti. Şu anda 47 puanla 12 sırada yer alan Torrent'in ekibinin üzerinde 47 puanlı Kasımpaşa, 49 puanlı Hatayspor, 50 puanlı Karagümrük ve 51 puanlı Antalyaspor ile Beşiktaş yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi kalan 4 maçını da kazanarak sezonu en azından 7. tamamlamak.

            YÖNETİMİN GÜNDEMİNDE MESUT VAR
            Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil'i masaya yatıracak. Kulübe yakın kaynaklar, Başkan Ali Koç'un da yer alacağı toplantıda Mesut Özil ile ilgili alınan kararda ısrar edeceği ya da yeni teknik direktöre bırakılabileceği ifade ediyorlar.

            DAMİEN COMOLLİ BU DEFA BAŞARDI
            Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Fransız ekibi Toulouse, Niort'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla bitime üç hafta kala Ligue 1'e yükseldi. Toulouse'un gollerini 62. dakikada Genreau ve 78. dakikada Onaiwu kaydetti. Bu galibiyetin ardından puanını 76 yapan Toulouse, Ligue 1'e yükselmeyi garantiledi.

            YÖNETİMDEN FLAŞ BAŞVURU
            G.Saray yönetimi mali genel kuruldaki ibrasızlık kararının iptali için dava açtı. Ancak bu davanın seçim sürecini etkilemeyeceği açıklandı.

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            Haberler Spor Fenerbahçe’nin talip olduğu Andrea Belotti için Milan'da devreye girdi
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