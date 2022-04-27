Fenerbahçe’nin talip olduğu Andrea Belotti için Milan'da devreye girdi





REAL'İ DEVİREN CİTY AVANTAJI KAPTI: 4-3

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, konuk ettiği Real Madrid'i 4-3 mağlup etti. Maçta City'in gollerini De Bruyne, Jesus, Foden ve Bernardo Silva kaydetti. Real'inh golleri ise Benzema (2) ve Vinicius Junior'dan geldi. Karşılaşmanın rövanşı, 4 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.



ASLAN'DA TEK HEDEF 4'TE 4

12. sırada olan G.Saray sezonu ilk 7 içinde tamamlayamazsa tarihinin en kötü performansına imza atmış olacak. Torrent bu nedenle 4'te 4 yapmak istiyor. Taraftarların bir türlü gözüne giremeyen Torrent'i ligin kalan 4 haftalık bölümünde önemli bir sınav bekliyor. Sarı- Kırmızılılar eğer sezonu ilk 8 dışında tamamlarsa tarihinin en kötü performansına imza atmış olacak. Galatasaray adeta unutmak istediği 2010-11 sezonunu 8. sırada bitirmişti. Şu anda 47 puanla 12 sırada yer alan Torrent'in ekibinin üzerinde 47 puanlı Kasımpaşa, 49 puanlı Hatayspor, 50 puanlı Karagümrük ve 51 puanlı Antalyaspor ile Beşiktaş yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi kalan 4 maçını da kazanarak sezonu en azından 7. tamamlamak.



YÖNETİMİN GÜNDEMİNDE MESUT VAR

Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil'i masaya yatıracak. Kulübe yakın kaynaklar, Başkan Ali Koç'un da yer alacağı toplantıda Mesut Özil ile ilgili alınan kararda ısrar edeceği ya da yeni teknik direktöre bırakılabileceği ifade ediyorlar.



DAMİEN COMOLLİ BU DEFA BAŞARDI

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Fransız ekibi Toulouse, Niort'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla bitime üç hafta kala Ligue 1'e yükseldi. Toulouse'un gollerini 62. dakikada Genreau ve 78. dakikada Onaiwu kaydetti. Bu galibiyetin ardından puanını 76 yapan Toulouse, Ligue 1'e yükselmeyi garantiledi.



YÖNETİMDEN FLAŞ BAŞVURU

G.Saray yönetimi mali genel kuruldaki ibrasızlık kararının iptali için dava açtı. Ancak bu davanın seçim sürecini etkilemeyeceği açıklandı.

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