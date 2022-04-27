Fenerbahçe Jorge Jesus transferine her zamankinden daha yakın durumda





YÖNETİM BÜTÇEYİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Bu paranın 5 milyon Euro'su Jorge Jesus'a, 2 milyon Euro'su ise ekibine ödenecek. Portekizli teknik adamla ciddi mesafe kat edilse de henüz anlaşma sağlanmayan kısımların da olduğu ifade ediliyor. Jesus'un 30 milyon Euro'luk transfer bütçesi istediği yönetimin bu rakamı daha düşük tutmak istediği öğrenildi. Bu konuda her iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği de gelen haberler arasında. Jorge Jesus'un Mayıs ayının ilk haftasında Fenerbahçe'ye net bir cevap vermesi bekleniyor. Fenerbahçe Jesus'a ilk olarak 2016 yaz döneminde Aziz Yıldırım tarafından teklif yapılmıştı. Yıldırım o dönem, "Eğer gelirse futbol Obradovic'i olur" ifadesini kullanmıştı.



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