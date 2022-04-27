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    • 27.04.2022 22:07
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    • 27.04.2022 22:21
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    Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu!

    Son dakika haberleri... Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali 2. maçında İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı 90-74 yenerek şampiyon oldu.

    Bahçeşehir Avrupa şampiyon!

    FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalya temsilcisi Reggio Emilia'yı ilk maçta deplasmanda 72-69 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, rakibini kendi sahasında da 90-74 yenerek şampiyon oldu ve tarihindeki ilk Avrupa zaferini elde etti.

    Jones'un üçlük çizgisinin gerisinden 3'te 3 isabet bulmasıyla maça başlayan Bahçeşehir Koleji, 5'inci dakikaya 6 sayılık farkla önde girdi: 14-8. Smith'in de devreye girmesiyle hücumda vites yükselten Bahçeşehir Koleji, savunmada da sertliğini artırarak ilk periyodu 14 sayı farkla önde kapattı: 30-16.

    İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan deplasman ekibi, toplamda 15-0'lık seri yakaladı ve 16'ncı dakikada öne geçti: 30-31. Periyodun kalan bölümünde rakibine 13-6'lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 6 sayı farkla önde gitti: 43-37.

    Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü periyot, Bahçeşehir Koleji'nin 64-56'lık üstünlüğüyle sonlanırken, ev sahibi ekip maçın final periyoduna 8 sayı farkla önde girdi.

    Maçın final periyodunda da oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 90-74 kazanarak FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

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