Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu!

FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalya temsilcisi Reggio Emilia'yı ilk maçta deplasmanda 72-69 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, rakibini kendi sahasında da 90-74 yenerek şampiyon oldu ve tarihindeki ilk Avrupa zaferini elde etti.

Jones'un üçlük çizgisinin gerisinden 3'te 3 isabet bulmasıyla maça başlayan Bahçeşehir Koleji, 5'inci dakikaya 6 sayılık farkla önde girdi: 14-8. Smith'in de devreye girmesiyle hücumda vites yükselten Bahçeşehir Koleji, savunmada da sertliğini artırarak ilk periyodu 14 sayı farkla önde kapattı: 30-16.

İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan deplasman ekibi, toplamda 15-0'lık seri yakaladı ve 16'ncı dakikada öne geçti: 30-31. Periyodun kalan bölümünde rakibine 13-6'lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 6 sayı farkla önde gitti: 43-37.

Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü periyot, Bahçeşehir Koleji'nin 64-56'lık üstünlüğüyle sonlanırken, ev sahibi ekip maçın final periyoduna 8 sayı farkla önde girdi.

Maçın final periyodunda da oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 90-74 kazanarak FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.