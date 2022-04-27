Devam eden savaş nedeniyle Ukrayna Premier Ligi'nde sezon iptal edildi! Şampiyon yok...





Ukrayna Ligi şampiyonu, Ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi Playoff eleme turlarına girecek ve grup aşamasına geçmek için bir tur geçmesi gerekiyor. Bununla birlikte konuşulan olası bir senaryo ise lig lideri Shakhtar'ın şu anda Zenit St. Petersburg olması beklenen Rusya Ligi şampiyonu için korunan doğrudan giriş hakkını alması.