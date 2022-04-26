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    Trabzonspor’un hücum hattıda Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny toplan 54 gole imza atması hayranlık uyandırdı

    Trabzonspor’un hücum hattı 54 gole imza attı... Cornelius 14, Nwakaeme 11 ve Djaniny 9 golle dikkat çeken isimler oldular. İşte sizler için derlediğimiz 26 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Yok böyle bir hücum hattı!

    Süper Lig'de 34 haftalık dönemde 63 kez rakip fileleri havalandıran Trabzonspor'da, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibinde, Cornelius 14, Nwakaeme 11, Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7 ve Visca 5 gol olmak üzere hücum oyuncuları toplam 54 gole imza attı. Trabzonspor'da Marek Hamsik ve sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı'nın yanı sıra Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Bruno Peres de 1'er gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kendi kalesine attığı golle geldi.



    14 GOLLE KRALLIĞA GÖZ KIRPIYOR
    Fırtına'nın yıldızı Andreas Cornelius ligde 14 gol attı. Danimarkalı yıldızın hedefi gol krallığı...



    TRABZONSPOR'DA PERES ŞOKU
    Adana Demirspor maçında sakatlanan Peres'ten kötü haber geldi. Brezilyalı oyuncunun sol aşil tendonunda yırtık tespit edildi. Tecrüeli oyuncunun ameliyatı planlanıyor.



        SİOPİS'İN AVCI'DAN İSTEĞİ
        Kariyerinde hiç golü bulunmayan Siopis, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek, şampiyonluğun garantilenmesi durumunda bir penaltı olursa kullanmak için onay aldı.



        ALTI YIL RÖTARLA GELİYOR
        Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Jorge Jesus'u ilk olarak 2016 yılının yaz transfer döneminde Aziz Yıldırım takımın başına getirmek istemişti. Fenerbahçeli kurmayların teknik direktör olarak takımın başına getirmek istediği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, uzun zaman önce de Fenerbahçe'nin gündemindeydi. 2016 yılında Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından Fenerbahçe Dick Advocaat ile anlaşma sağlamadan önce dönemin başkanı Aziz Yıldırım takımın başına Jorge Jesus'u getirmek için yoğun çaba sarf etmişti. Hatta Başkan Yıldırım'ın o dönem "Takımın başına getirirken futbolun Obradovic'i olur" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la prensipte anlaşma sağladığı ancak bazı küçük mali detayların çözüme kavuşturulmasının beklendiği de gelen haberler arasında.



        GUSTAVO'YA KOLAYLIK!
        Kadroda düşünülmeyen Brezilyalı orta saha için Fenerbahçe yönetimi her türlü kolaylığı sağlayacak. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ilerleyen yaşı ve yüksek yıllık ücreti sebebiyle kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo için Fenerbahçe'nin kolaylık yapacağı iddia edildi. Luiz Gustavo için yönetimin tüm kolaylıkları sağlamayı düşündüğü bir sırada Brezilya basınında da sürpriz bir haber yayınlandı. UOL Esporte'da çıkan haberde Brezilya'da yetişmiş ve yurtdışında forma giyen 30 yaş üzeri 7 futbolcunun transferlerinin Brezilya kulüpleri için fırsat olabileceği ve takımların bu şansı kullanabileceği belirtildi. Bu futbolcular arasında Gustavo'nun da adı geçti.



            KİM İÇİN GELİYORLAR
            Kore basını, Liverpool, Everton ve Tottenham'ın Güney Koreli savunmacıyı yakın takibe aldığını iddia etmişti. Haberde Kim Min Jae'yi Fenerbahçe formasıyla izleyen Liverpool scoutlarının, 25 yaşındaki savunmacının performansından oldukça etkilendiği de belirtildi. Yeni iddiaya göre 3 İngiliz kulübü dışında Milan'ın da devreye girdiği ve kısa süre içinde resmi teklifin Fenerbahçe yönetimine geleceği bildirildi.



            FENER 5 EKSİKLE START VERDİ
            Fenerbahçe, Gaziantep maçının hazırlıklarına 5 sakat futbolcusundan yoksun olarak başladı. Fenerbahçe, Süper Lig'de cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçların yapıldığı antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş çalışmalarını salonda sürdürürken; Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin tedavilerine devam edildi.



            12 YIL SONRA EN İYİSİ
            Sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu Altay önünde 3 puanı getiren isim oldu. Ceza sahasında rakibinde şık bir hareketle sıyrılıp sol ayağıyla topu ağlara gönderen Kerem birkez daha takımını sırtladı. Bu sezon ligde 33 maçta forma giyen genç yıldız 9 gol ve 6 asistle tam 15 gole katkı atmayı başardı. Kerem bu performansıyla son 12 yılda Galatasaray formasıyla ligde en çok gole katkı veren yerli kanat oyuncusu oldu. Son olarak 2009-2010 sezonunda Arda Turan ligde 29 maçta forma giyerken 7 gol ve 14 asistle tam 21 gole direkt katkıda bulunmuştu.



                ANADOLU EFES MİLAN'LA 3. RANDEVUYA ÇIKIYOR
                THY EuroLeague play-off turu üçüncü maçında Anadolu Efes, bugün Armani Milan'ı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes serinin ikinci maçında rakibine 73-66 yenilmiş ve seride durum 1-1'e gelmişti. Anadolu Efes, saha ve seyirci avantajını kullanıp seride öne geçmeyi planlıyor.



                ANTONİO RUDİGER R.MADRİD'LE EL SIKIŞTI
                Chelsea'de Alman yıldız Antonio Rudiger sezon sonu takımdan ayrılacak. Tecrübeli stoperin Real Madrid ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferle ilgili resmi açıklamanın sezon sonunda yapılacağı belirtildi. Chelsea forması ile bu sezon 47 maça çıkan 29 yaşındaki defans oyuncusu 5 gol,4 asistle oynadı.



                DENVER, NİKOLA JOKİC İLE SERİYE TUTUNDU
                NBA play off turu 4. maçında Denver sahasında konuk ettiği Golden State Warriors'u 126-121 mağlup eederek seride ilk galibiyetini elde etti. Seride durumu 3-1'e getiren Denver'da Nikola Jokic 37 sayıyla maçta en skorer oyuncu oldu. Warriors'ta Klay Thompson ve Steph Curry ikilisinin 65 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.



                    TUZLASPOR FARKA KOŞTU!
                    TFF 1. Lig'de Tuzlaspor evinde Adanaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Çekdar Orhan, 34 ve 48'de Harris ve 52'de Ezeh kaydetti. Tuzlaspor son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. Mavi- Beyazlılar bu galibiyetle 45 puana yükseldi. Konuk Adanaspor ise 44 puanda kaldı. Samsun ise evinde Altınordu'yu 2-1 yendi.



                    YİĞİDOLAR SERİYE BAĞLADI!
                    Sivasspor, 5 gün önce kupada yendiği Alanya'y ı ligde de devirdi... Maçın tek sayısı Fajr'dan geldi. Süper Lig'de Sivasspor evinde Alanyaspor'u 1-0 yendi. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 52. dakikada Fajr'ın penaltı golü Sivasspor'a galibiyeti getirdi. Yiğidolar böylelikle 3 maçlık galbiyet hasretini Alanyaspor galibiyetiyle dindirdi... Rakibini 5 gün önce kupada deviren Sivasspor puanı 45'e yükseltirken Alanyaspor ile 52 puanda kaldı. Yiğidolar maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.



                    PSG'DE POCHETTİNO İLE YOLLAR AYRILIYOR
                    Paris Saint Germain ligde sezona 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesine rağmen, Şampiyonlar Liginde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Arjantinli hoca ile yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Times'ta yer alan haberde, PSG'nin Pochettino'nun yerine ilk aday olarak Zidane'yi düşündüğü alternatif olarak da Conte ismini gündemine aldığı öğrenildi.



                        RED BULL SPORCUSU ONBAŞI YİNE ŞAMPİYON OLDU
                        İstanbul'daki TCD Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada Ayşe Begüm Onbaşı, trio kategorisinde Emre Erışık ve Erkut Ergin'le birlikte altın madalyanın sahibi oldu. Finalde arkadaşlarıyla birlikte 19.967 puan toplayan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, bir kez daha Türkiye şampiyonu olmayı başardı.



                        DEMİRSPOR, TRABZON MAÇININ HAKEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
                        Adana Demirspor Kulübü, oğlu rahatsızlanan Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpten yayımlanan mesajda, "Bir babanın evladını düşünmesinin gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz. Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

                        VAKIFBANK VE F.BAHÇE FİNALDE KARŞILAŞACAK
                        Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, Türk HavaYolları'nı 3-0 yendi. Seriyi 2-0 kazanan Vakıfbank adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Opet ise, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Serideki ilk maçı da 3-1 kazanan Sarı-Lacivertliler finalde Vakıfbank ile mücadele edecek.

                        FENERBAHÇE SAFİPORT NESİBE AYDIN İLE EŞLEŞTİ
                        Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Safiport deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 86-65 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. Galatasaray'ı deplasmanda 53-49 mağlup eden Nesibe Aydın ise yarı finalde Fenerbahçe Safiport ile eşleşti.

                        ALTAY, HATAY'I YENEMEZSE LİGE VEDA EDECEK
                        Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın kaderi belli oluyor. Siyah- Beyazlılar gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor'u mağlup edemezse, Malatya ve Göztepe'den sonra küme düşen üçüncü takım olacak. Ayrıca, İzmir ekibi, Giresunspor'un kalan 4 maçta 2 puan alması halinde de lige veda edecek.

                        AYDIN BÜYÜKŞEHİR'DE KADROYA 3 TAKVİYE BİRDEN
                        Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon planlamaları çerçevesinde 3 oyuncu ile sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada,Bolu'dan pasör Çağla Salih, Mert Grup Sigorta'dan Özge Nur Çetiner ve Galatasaray HDI Sigorta'dan Slovenyalı ota oyuncu Sasa Planinsec'i renklerine bağladı.

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                        Haberler Spor Trabzonspor’un hücum hattıda Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny toplan 54 gole imza atması hayranlık uyandırdı
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