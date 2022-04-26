Trabzonspor’un hücum hattıda Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny toplan 54 gole imza atması hayranlık uyandırdı





DEMİRSPOR, TRABZON MAÇININ HAKEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Adana Demirspor Kulübü, oğlu rahatsızlanan Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpten yayımlanan mesajda, "Bir babanın evladını düşünmesinin gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz. Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.



VAKIFBANK VE F.BAHÇE FİNALDE KARŞILAŞACAK

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, Türk HavaYolları'nı 3-0 yendi. Seriyi 2-0 kazanan Vakıfbank adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Opet ise, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Serideki ilk maçı da 3-1 kazanan Sarı-Lacivertliler finalde Vakıfbank ile mücadele edecek.



FENERBAHÇE SAFİPORT NESİBE AYDIN İLE EŞLEŞTİ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Safiport deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 86-65 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. Galatasaray'ı deplasmanda 53-49 mağlup eden Nesibe Aydın ise yarı finalde Fenerbahçe Safiport ile eşleşti.



ALTAY, HATAY'I YENEMEZSE LİGE VEDA EDECEK

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın kaderi belli oluyor. Siyah- Beyazlılar gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor'u mağlup edemezse, Malatya ve Göztepe'den sonra küme düşen üçüncü takım olacak. Ayrıca, İzmir ekibi, Giresunspor'un kalan 4 maçta 2 puan alması halinde de lige veda edecek.



AYDIN BÜYÜKŞEHİR'DE KADROYA 3 TAKVİYE BİRDEN

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon planlamaları çerçevesinde 3 oyuncu ile sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada,Bolu'dan pasör Çağla Salih, Mert Grup Sigorta'dan Özge Nur Çetiner ve Galatasaray HDI Sigorta'dan Slovenyalı ota oyuncu Sasa Planinsec'i renklerine bağladı.

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