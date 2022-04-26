Trabzonspor taraftarı Antalyaspor maçının biletlerini kısa süre içinde tüketti

Trabzonspor taraftarı şampiyonluk maçına büyük ilgi gösterdi... Bordo-Mavililer Antalya ile oynanacak maçın biletlerini kısa süre içinde tüketti. Karadeniz Fırtınası'na gönül veren taraftarlar en ucuzu 500 lira olan biletlere büyük ilgi gösterdi. Sahurdan itibaren sıraya giren taraftarların müthiş özverisi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturan taraftarlara, maç biletlerinin satışa sunulmasından 4 dakika sonra biletlerin tükendiği bilgisi verildi. Bunun üzerine taraftarların internet üzerinden bilet almaya çalıştıkları ve çevresindekilerden yardım istedikleri görüldü. Bu arada Trabzonspor'da kulüp tarihinin forma satış rekoru olan 192 bin adet satış son dönemdeki artan satış rakamlarıyla birlikte 220 bin adete ulaşarak kırıldı. Trabzonspor kulübünde ayrıca şampiyonluk vurgulu yeni ürün satışları için de son hazırlıklar tamamlanmak üzere. Kulübün planlamasında özellikle "8. şampiyonluk temalı" formalar, özel hediyelik eşyalar ve bayraklar kısa süre içerisinde TS Club mağazalarında satışa çıkarılacak. Böylelikle kulübe çok ciddi bir gelir kapısı daha açılmış olacak.

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