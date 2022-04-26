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    • 26.04.2022 11:47
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    • 26.04.2022 12:21
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    Özel Haber I Fenerbahçe Milan arasında Belotti savaşı!

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezonda kadrosunu çok önemli bir forvetle takviye etmek isteyen Fenerbahçe’nin Andrea Belotti için harekete geçmesi gündeme oturdu. Sarı-Lacivertliler, Torine ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan yıldızın menajeriyle görüşerek transferde ilk adımı attı. Ancak İtalyan basınına göre Milan, Andrea Belotti’nin transferi için resmen harekete geçti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fenerbahçe Milan arasında Belotti savaşı!

    Yaşanan bu gelişme taraftarları çok heyecanlandırırken, Çizme'den canları sıkacak bir haber geldi. İtalyan basınına göre Milan, Andrea Belotti'nin transferi için resmen harekete geçti.



    Teknik direktör Stefano Pioli'nin Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olması ve diğer forvet Olivier Giroud'nun da 35 yaşına gelmesi nedeniyle Belotti'yi mutlaka kadroda görmek istediği belirtiliyor.



    İtalyan basını, Belotti'ye şu ana kadar 6-7 kulüpten ilgi olduğu ancak Milan'ın bu kulüpler arasında en şanslısı olduğunu belirtiyor. 29 yaşındaki forvetin yıllık 4 milyon Euro garanti maaş talep ettiği ve Milan'ın bu ücreti vermeye hazır olduğu da ifade ediliyor.
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        Haberler Spor Özel Haber I Fenerbahçe Milan arasında Belotti savaşı!
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