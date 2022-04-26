Özel Haber I Fenerbahçe Milan arasında Belotti savaşı!





İtalyan basını, Belotti'ye şu ana kadar 6-7 kulüpten ilgi olduğu ancak Milan'ın bu kulüpler arasında en şanslısı olduğunu belirtiyor. 29 yaşındaki forvetin yıllık 4 milyon Euro garanti maaş talep ettiği ve Milan'ın bu ücreti vermeye hazır olduğu da ifade ediliyor.