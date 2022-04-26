Özel Haber I Fenerbahçe Milan arasında Belotti savaşı!

Yaşanan bu gelişme taraftarları çok heyecanlandırırken, Çizme'den canları sıkacak bir haber geldi. İtalyan basınına göre Milan, Andrea Belotti'nin transferi için resmen harekete geçti.
Teknik direktör Stefano Pioli'nin Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olması ve diğer forvet Olivier Giroud'nun da 35 yaşına gelmesi nedeniyle Belotti'yi mutlaka kadroda görmek istediği belirtiliyor.
İtalyan basını, Belotti'ye şu ana kadar 6-7 kulüpten ilgi olduğu ancak Milan'ın bu kulüpler arasında en şanslısı olduğunu belirtiyor. 29 yaşındaki forvetin yıllık 4 milyon Euro garanti maaş talep ettiği ve Milan'ın bu ücreti vermeye hazır olduğu da ifade ediliyor.