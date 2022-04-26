Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.04.2022 11:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2022 11:14
    ABONE OL

    Galatasaray'da Domenec Torrent 4’te 4 yapamazsa tarihe geçebilir!

    Spor Toto Süper Lig'de 12. sırada bulunan Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent'i ligin geri kalan 4 maçında önemli bir sınav bekliyor. Sarı-Kırmızılılar eğer sezonu ilk 8 dışında tamamlarsa tarihinin en kötü performansına imza atmış olacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | 4’te 4 yapamazsa tarihe geçebilir!

    Ligde üst üste 2 galibiyet alarak 12. sıraya tırmanan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, İspanyol hoca ile devam etmeyi düşünmüyor.


    GALATASARAY TARİHİNİN EN KÖTÜ PERFORMANSI
    Geldiği günden bu yana taraftarların bir türlü gözüne giremeyen Torrent'i ligin kalan 4 haftalık bölümünde önemli bir sınav bekliyor. Sarı-Kırmızılılar eğer sezonu ilk 8 dışında tamamlarsa tarihinin en kötü performansına imza atmış olacak.

    Galatasaray adeta unutmak istediği 2010-11 sezonunu 8. sırada bitirmişti. Şu anda 47 puanla 12 sırada yer alan Torrent'in ekibinin üzerinde 47 puanlı Kasımpaşa, 49 puanlı Hatayspor, 50 puanlı Karagümrük ve 51 puanlı Antalyaspor ile Beşiktaş yer alıyor.

        Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi kalan 4 maçını da kazanarak sezonu en azından 7. tamamlamak ve tarihe geçmemek. Ancak 4 haftalık fikstür, Galatasaray'ın bunu başarmasının çok zor olduğunu gösteriyor.

        Bu hafta Nef Stadı'nda Sivasspor'u konuk edecek olan Cimbom, ardından zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak. Torrent'in ekibi evinde Adana Demirspor'u konuk ettikten sonra sezonu Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak.

        Kalan 4 haftalık süreçte Galatasaray'ın nasıl bir performans sergileyeceği ve Torrent'in tarihe geçip geçmeyeceği merak konusu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        70 bin mezar taşın Atatürk’ün ajanını buldu
        Haberler Spor Galatasaray'da Domenec Torrent 4’te 4 yapamazsa tarihe geçebilir!
            SON DAKİKA