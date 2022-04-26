Galatasaray'da Domenec Torrent 4’te 4 yapamazsa tarihe geçebilir!

Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi kalan 4 maçını da kazanarak sezonu en azından 7. tamamlamak ve tarihe geçmemek. Ancak 4 haftalık fikstür, Galatasaray'ın bunu başarmasının çok zor olduğunu gösteriyor.

Bu hafta Nef Stadı'nda Sivasspor'u konuk edecek olan Cimbom, ardından zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak. Torrent'in ekibi evinde Adana Demirspor'u konuk ettikten sonra sezonu Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak.