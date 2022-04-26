Galatasaray'da Domenec Torrent 4’te 4 yapamazsa tarihe geçebilir!

Ligde üst üste 2 galibiyet alarak 12. sıraya tırmanan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, İspanyol hoca ile devam etmeyi düşünmüyor.
GALATASARAY TARİHİNİN EN KÖTÜ PERFORMANSI
Geldiği günden bu yana taraftarların bir türlü gözüne giremeyen Torrent'i ligin kalan 4 haftalık bölümünde önemli bir sınav bekliyor. Sarı-Kırmızılılar eğer sezonu ilk 8 dışında tamamlarsa tarihinin en kötü performansına imza atmış olacak.
Galatasaray adeta unutmak istediği 2010-11 sezonunu 8. sırada bitirmişti. Şu anda 47 puanla 12 sırada yer alan Torrent'in ekibinin üzerinde 47 puanlı Kasımpaşa, 49 puanlı Hatayspor, 50 puanlı Karagümrük ve 51 puanlı Antalyaspor ile Beşiktaş yer alıyor.