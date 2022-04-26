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    Fenerbahçe golcü transferi için gözünü kararttı! Torino ile sözleşmesi bitecek olan Belotti'yi istiyor

    Fenerbahçe transferde tüm ağırlığını santrfora verdi. Torino ile sözleşmesi haziranda sona erecek olan Belotti’nin menajeri ile görüşüldü. Belotti’nin menajeri 3 yıllık sözleşme, yıllık 4 milyon Euro ve imza parası istedi.

    Belotti bombası
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    Fenerbahçe'de teknik direktör için görüşmeler devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, forvet transferine yoğunlaştı. Sarı-Lacivertliler, İtalya'da Torino forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti'yi transfer etmek istiyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki golcü ve menajeriyle temasa geçildi. Sarı-lacivertliler, İtalya Milli Takım forması da giyen Belotti'yi kadrosuna katarak, forveti güçlendirmeyi planlıyor. Belotti'yi isteyen başka takımlar da olduğu F.Bahçeli kurmaylardan oyuncunun yıllık 4 milyon Euro ile birlikte imza parası talep ettiği bildirildi.



    42 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta süre aldı ve 5 gol kaydetti. Belotti bu sezon tendon ve kas sakatlıkları nedeniyle 15 maçı kaçırdı. 28 yaşında, 1.81 boyunda olan Belotti, 42 kez giydiği İtalya Milli Takım forması ile 12 kez fileleri havalandırdı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe golcü transferi için gözünü kararttı! Torino ile sözleşmesi bitecek olan Belotti'yi istiyor
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