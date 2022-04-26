Fenerbahçe golcü transferi için gözünü kararttı! Torino ile sözleşmesi bitecek olan Belotti'yi istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör için görüşmeler devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, forvet transferine yoğunlaştı. Sarı-Lacivertliler, İtalya'da Torino forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti'yi transfer etmek istiyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki golcü ve menajeriyle temasa geçildi. Sarı-lacivertliler, İtalya Milli Takım forması da giyen Belotti'yi kadrosuna katarak, forveti güçlendirmeyi planlıyor. Belotti'yi isteyen başka takımlar da olduğu F.Bahçeli kurmaylardan oyuncunun yıllık 4 milyon Euro ile birlikte imza parası talep ettiği bildirildi.