Evinde Kasımpaşa'ya farklı kaybeden kara kartal taraftarını kahretti

Kartal'a evinde büyük şok... Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-0 kaybetti. 26'da Hadergjonaj'ın ortasında Mortadha Ben Ouannes'in gelişine vuruşu direkten döndü. 28'de Donk'un indirdiği topta Jackson Muleka, Ersin'i mağlup etti: 0-1.