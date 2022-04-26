Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Evinde Kasımpaşa'ya farklı kaybeden kara kartal taraftarını kahretti

    Beşiktaş ligin flaş takımı Kasımpaşa’ya karşı 90 dakika boyunca adeta yokları oynadı... Konuk ekibin gollerini Muleka (2) ve Ouannes attı. İşte tüm detaylar...

    Kartal’a paşa tokadı!

    Kartal'a evinde büyük şok... Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-0 kaybetti. 26'da Hadergjonaj'ın ortasında Mortadha Ben Ouannes'in gelişine vuruşu direkten döndü. 28'de Donk'un indirdiği topta Jackson Muleka, Ersin'i mağlup etti: 0-1.



    EREN ELMALI ÇİZGİDEN ÇIKARDI
    31'de Ghezzal'ın şutunu çizgiden Eren çıkardı. 45+1'de Ben Ouannes kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0-2.



    EMİRHAN İLE GOLE YAKLAŞTI
    Dakikalar 51'i gösterdiğinde Hadergjonaj yüzde 100'lük golü kaçırdı. 66'da Beşiktaş Emirhan ile gole yaklaştı. Genç yıldızın sert vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.



        KAPANIŞ GOLÜ MULEKA'DAN
        82'de Hajradinovic'in pasında topla buluşan Muleka, Kasımpaşa'nın 3. golünü kaydetti. 90+4'te Larin'in şutu direği yaladı. Kartal, Ismael ile ilk kez kaybetti.



        BİRİ ONU DURDURSUN!
        Kasımpaşa'nın golcüsü Muleka atmaya devam ediyor. Devre arasında transfer edilen Kasımpaşa'nın yıldızı 11 gole ulaştı. Muleka gol krallığı yarışında iddialı duruma geldi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Az primle emeklilik imkanı
        Haberler Spor Evinde Kasımpaşa'ya farklı kaybeden kara kartal taraftarını kahretti
            SON DAKİKA