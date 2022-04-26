Evinde Kasımpaşa'ya farklı kaybeden kara kartal taraftarını kahretti

EREN ELMALI ÇİZGİDEN ÇIKARDI
31'de Ghezzal'ın şutunu çizgiden Eren çıkardı. 45+1'de Ben Ouannes kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0-2.
EREN ELMALI ÇİZGİDEN ÇIKARDI
31'de Ghezzal'ın şutunu çizgiden Eren çıkardı. 45+1'de Ben Ouannes kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0-2.
KAPANIŞ GOLÜ MULEKA'DAN
82'de Hajradinovic'in pasında topla buluşan Muleka, Kasımpaşa'nın 3. golünü kaydetti. 90+4'te Larin'in şutu direği yaladı. Kartal, Ismael ile ilk kez kaybetti.