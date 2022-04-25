Şampiyonluk için günleri sayan Trabzonspor doğru planlamanın meyvelerini topluyor





BERLiN-NEWYORK 835 EURO BERLiN-TRABZON 1146 EURO!

Trabzonspor taraftarı Antalyaspor maçı için şehre akın ediyor... Yurt içinden sonra yurt dışı uçak biletleri tükenmek üzere... Berlin-New York bileti 835 Euro'dan alıcı bulurken Berlin-Trabzon arası ise 1146 Euro. Trabzonspor taraftarı cumartesi oynanacak Antalya maçı için şehre akın ediyor. Bordo- Mavili taraftarlar adeta havayolu şirketlerine hücum etti. İstanbul- Trabzon arası uçak biletleri tükendi... Taraftarlar ek sefer konması için havayolu şirketlerini telefon yağmuruna tuttu. Yurt dışında da durum farklı değil... Gurbetçiler cumartesi Antalyaspor maçını izleyebilmek için havayolu şirketlerine akın etti. Ancak bilet bulmak çok ama çok zor... Berlin-Trabzon hattı için bir uçak şirketinde biletler tükenme durumuna geldi. 4 uçak tamamen dolarken sadece 1 uçakta yer kaldı... O uçakta da Trabzon'a bilet tam 1146 Euro... Yani 18 bin lira... Aynı havayolu şirketinde Berlin-New York ise 835 Euro... Yani New York'a gitmek, Trabzon'a gitmekten daha ucuz! Bir başka havayolu şirketinde ise Berlin-Trabzon hattında bilet kalmadı... Cumartesi günü için Almanya'dan Trabzon'a uçuş yok... Öte yandan otobüs firmalarında da biletler tükenmek üzere...

