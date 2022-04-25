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    Şampiyonluk için günleri sayan Trabzonspor doğru planlamanın meyvelerini topluyor

    Trabzonspor, 4 yıllık Ahmet Ağaoğlu döneminde her yıl üzerine koydu. Ezeli rakiplerinden 3 kat daha az transfer harcaması yapan Fırtına, Abdullah Avcı ile şampiyolnuk kupasının kulbuna dokundu...

    İnatla azimle eze eze

    Süper Lig'de takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bitime 4 hafta kala şampiyonluğa çok yaklaştı... Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçında 1 puan alırsa Bordo-Mavililer, şampiyon olacak. Karadeniz Fırtınası son 4 yıldaki yapılanmasının karşılığını almak üzere... 2018 yılının Nisan ayında başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu, öncelikle kulübün borçlarını azalttı. FIFA'daki dosyalar tek tek kapandı. Sonrasında ise maaş bütçesi azaltıldı... Doğru ve akıllı transferlerle şampiyonluk kadrosu kuruldu. Bu sezon transferlerini herkesten önce tamamlayan ve kampa bu şekilde başlayan Fırtına bunun meyvelerini topladı. Ezeli rakiplerinden 3 kat daha az para harcayarak transferler yapan Trabzonspor, saha içinde de muhteşem bir başarı gösterdi. 9. haftada oturduğu liderlik koltuğundan hiç kalkmadı. 3 büyüklere kaybetmedi. Abdullah Avcı ile rakiplerine büyük farklar atarak mutlu sona çok ama çok yaklaştı. Trabzonspor dün resmi siteden 'İnatla, sabırla, azimle... Eze eze kupa Karadeniz'e' paylaşımı yaptı.



    TRABZON ŞEHRİ UYUMADI!
    Trabzonspor taraftarı Adana deplasmanından dönen takımlarını bağrına bastı. Gece geç saatlere kadar bekleyen ve futbolcuları karşılayan taraftarların coşkusu görülmeye değerdi. Bordo-Mavili futbolcular da taraftarlarla birlikte coşkuya ortak oldu. Ortaya renkli görüntüler çıktı.



    AV MEVSİMİ!
    Trabzonspor'un geçen yıl 10 Kasım'da anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı, 17. sırada devraldığı takımı şampiyonluğa çok yaklaştırdı. Karadeniz Fırtınası, Avcı ile 66 haftalık dönemde 40 galibiyet, 21 beraberlik aldı, sadece 5 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Tecrübeli hoca, Trabzon'da Süper Kupa sevinci yaşamıştı. Tecrübeli hoca şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası'nı da kazanırsa sayıyı 3'e çıkartacak.



        BAYRAKLARI ÇIKARIN AKYAZI'YI HAZIRLAYIN!
        Trabzon yerel medyası, deplasmandaki 3-1'lik Adana Demirspor galibiyeti sonrasında coşkulu manşetler attı. Trabzon yerel medyası, Adana Demirspor maçına geniş yer ayırdı. Taka gazetesi ilk sayfasında "Bayrakları çıkarın Akyazı'yı hazırlayın. Haftaya 3-1 düğünümüz var" başlığını attı. Karadeniz'de Sonnokta gazetesi de ilk sayfasında "Mutlu sona 1 kala." ile arka sayfasında "Tarih: 30 Nisan Cumartesi... Yer: Akyazı... Saat: 22.30'da... Bir devin uyanışına tanıklık etmek için şampiyonluk coşkusuna davetlisiniz.", "7'den 70'e çıldıracak Türkiye" başlıklarıyla galibiyeti okuyucularına duyurdu. Ekspres, "Efendiler hazırlanın haftaya şampiyonluğu ilan ediyoruz" başlığını attı.



        UĞURCAN'DAN ŞAMPİYONLUK ANONSU
        Trabzonspor'un kaptanı kokpitten şampiyonluk için özel anons yaptı... Taraftar adeta aşka geldi. Uğurcan Çakır, Adana'da uçak kalkmadan kokpite girdi ve anons yaptı. Milli kaleci, "Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti, kaptanınız konuşuyor. Ben, Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular, bu gece zirveye uçuyoruz, şampiyonluğa uçuyoruz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum" dedi.



        BERLiN-NEWYORK 835 EURO BERLiN-TRABZON 1146 EURO!
        Trabzonspor taraftarı Antalyaspor maçı için şehre akın ediyor... Yurt içinden sonra yurt dışı uçak biletleri tükenmek üzere... Berlin-New York bileti 835 Euro'dan alıcı bulurken Berlin-Trabzon arası ise 1146 Euro. Trabzonspor taraftarı cumartesi oynanacak Antalya maçı için şehre akın ediyor. Bordo- Mavili taraftarlar adeta havayolu şirketlerine hücum etti. İstanbul- Trabzon arası uçak biletleri tükendi... Taraftarlar ek sefer konması için havayolu şirketlerini telefon yağmuruna tuttu. Yurt dışında da durum farklı değil... Gurbetçiler cumartesi Antalyaspor maçını izleyebilmek için havayolu şirketlerine akın etti. Ancak bilet bulmak çok ama çok zor... Berlin-Trabzon hattı için bir uçak şirketinde biletler tükenme durumuna geldi. 4 uçak tamamen dolarken sadece 1 uçakta yer kaldı... O uçakta da Trabzon'a bilet tam 1146 Euro... Yani 18 bin lira... Aynı havayolu şirketinde Berlin-New York ise 835 Euro... Yani New York'a gitmek, Trabzon'a gitmekten daha ucuz! Bir başka havayolu şirketinde ise Berlin-Trabzon hattında bilet kalmadı... Cumartesi günü için Almanya'dan Trabzon'a uçuş yok... Öte yandan otobüs firmalarında da biletler tükenmek üzere...
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        Haberler Spor Şampiyonluk için günleri sayan Trabzonspor doğru planlamanın meyvelerini topluyor
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