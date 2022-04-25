Şampiyonluk için günleri sayan Trabzonspor doğru planlamanın meyvelerini topluyor

Süper Lig'de takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bitime 4 hafta kala şampiyonluğa çok yaklaştı... Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçında 1 puan alırsa Bordo-Mavililer, şampiyon olacak. Karadeniz Fırtınası son 4 yıldaki yapılanmasının karşılığını almak üzere... 2018 yılının Nisan ayında başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu, öncelikle kulübün borçlarını azalttı. FIFA'daki dosyalar tek tek kapandı. Sonrasında ise maaş bütçesi azaltıldı... Doğru ve akıllı transferlerle şampiyonluk kadrosu kuruldu. Bu sezon transferlerini herkesten önce tamamlayan ve kampa bu şekilde başlayan Fırtına bunun meyvelerini topladı. Ezeli rakiplerinden 3 kat daha az para harcayarak transferler yapan Trabzonspor, saha içinde de muhteşem bir başarı gösterdi. 9. haftada oturduğu liderlik koltuğundan hiç kalkmadı. 3 büyüklere kaybetmedi. Abdullah Avcı ile rakiplerine büyük farklar atarak mutlu sona çok ama çok yaklaştı. Trabzonspor dün resmi siteden 'İnatla, sabırla, azimle... Eze eze kupa Karadeniz'e' paylaşımı yaptı.
TRABZON ŞEHRİ UYUMADI!
Trabzonspor taraftarı Adana deplasmanından dönen takımlarını bağrına bastı. Gece geç saatlere kadar bekleyen ve futbolcuları karşılayan taraftarların coşkusu görülmeye değerdi. Bordo-Mavili futbolcular da taraftarlarla birlikte coşkuya ortak oldu. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
AV MEVSİMİ!
Trabzonspor'un geçen yıl 10 Kasım'da anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı, 17. sırada devraldığı takımı şampiyonluğa çok yaklaştırdı. Karadeniz Fırtınası, Avcı ile 66 haftalık dönemde 40 galibiyet, 21 beraberlik aldı, sadece 5 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Tecrübeli hoca, Trabzon'da Süper Kupa sevinci yaşamıştı. Tecrübeli hoca şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası'nı da kazanırsa sayıyı 3'e çıkartacak.