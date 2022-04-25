Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Altay'ı devirmeyi başardı

    Ligde hiçbir iddiası kalmayan Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu’nun 8. dakikada bireysel yeteneğiyle attığı golle öne geçti... Aslan skoru koruyup kazanmasını bildi.

    Kerem’den sevgilerle!

    Aslan yine İzmir'de güldü: 0-1. Torrent yönetiminde tek deplasman galibiyetini Göztepe karşısında alan Galatasaay dün de Altay'ı mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı. 8. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu rakibini geçip sol ayağıyla çok şık bir vuruş yaptı: 0-1.



    LİS'TEN İKİNCİ GOLE İZİN YOK
    11. dakikada boş pozisyonda Nelsson'un kafa vuruşunda kaleci Lis topu kornere uzaklaştırdı. 20. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in şutunu yine Lis kurtardı.



    GOMİS AĞIR KALDI, VURAMADI
    37. dakikada Gomis kaleci Lis'le karşı karşıya kaldı ancak çok ağır kalınca savunma araya girdi. İlk devre 1-0 sona erdi. 84. dakikada Kapel'in sert şutunu Muslera köşede kontrol etti.



        ALTAY'IN UMUTLARI ÇOK AZALDI
        90+4'te Poko'nun kale dibinden kafa vuruşunu Muslera kurtardı. Galatasaray böylece 3 puanı alırken, Altay'ın ligde kalma şansı çok azaldı.



        HEM SAKATLANDI HEM CEZALI OLDU
        Marcao 2. yarı sakatlanıp oyundan çıktı. Brezilyalı yıldız ayrıca gördüğü sarı kartla Sivasspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.



        HİÇ MEMNUN DEĞİLİM!
        Torrent, Altay maçında galibiyete rağmen kaçan pozisyonlara isyan etti. "Hiç memnun değilim. İlk yarıda 4 gol daha atabilirdik" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçı sonrası galibiyete rağmen girilen pozisyonların değerlendirilememisine isyan etti. Deneyimli hoca, "Hiç memnun değilim. 3 puan kazandık ancak sadece 1 gol atabildik, 4 tane daha net gol şansımız vardı ilk yarıda. Bütün sene boyunca hem benimle hem de Fatih Terim'le yaşanan şeyi yaşadı takım. Diğer büyük takımların golcüleri 15 gol atıyor. Bizde ise en fazla gol atan Kerem'in 9 golü var. Bu sorunu aşmalıyız" ifadelerini kullandı.



            İKİNCİ YARIDA TEK BİR ŞUT ÇEKEMEDİ!
            Altay deplasmanında tek golle 3 puanı alan Galatasaray ilk yarıda etkili bir futbol sergiledi. Özellikle Gomis'le önemli fırsatları değerlendiremeyen Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda ise kelimenin tam anlamıyla frene bastı. Galatasaray uzatmalarla beraber 52 dakikada Altay kalesine tek bir şut bile gönderemedi. Sarı-Kırmızılılar etkisiz futbolu taraflarların da tepkisini çekti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
            Haberler Spor Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Altay'ı devirmeyi başardı
                SON DAKİKA