Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Altay'ı devirmeyi başardı





HİÇ MEMNUN DEĞİLİM!

Torrent, Altay maçında galibiyete rağmen kaçan pozisyonlara isyan etti. "Hiç memnun değilim. İlk yarıda 4 gol daha atabilirdik" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçı sonrası galibiyete rağmen girilen pozisyonların değerlendirilememisine isyan etti. Deneyimli hoca, "Hiç memnun değilim. 3 puan kazandık ancak sadece 1 gol atabildik, 4 tane daha net gol şansımız vardı ilk yarıda. Bütün sene boyunca hem benimle hem de Fatih Terim'le yaşanan şeyi yaşadı takım. Diğer büyük takımların golcüleri 15 gol atıyor. Bizde ise en fazla gol atan Kerem'in 9 golü var. Bu sorunu aşmalıyız" ifadelerini kullandı.