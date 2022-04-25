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    • 25.04.2022 12:34
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    Beşiktaş'ta Batshuayi gündemden düşmüyor! Gol krallığına gidiyor kaçırdıklarıyla da konuşuluyor

    Beşiktaş’a sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak transfer edilen Belçikalı golcü Michy Batshuayi, attıkları kadar kaçırdıklarıyla da gündemden düşmüyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Gündemden düşmüyor

    Beşiktaş'a sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen Belçikalı golcü, attıkları kadar kaçırdıklarıyla da gündemden düşmüyor.

    Siyah-Beyazlılar'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi her ne kadar attıklarından daha fazlasını kaçırsa da kariyer rekoruna doğru hızla ilerliyor.

    Beşiktaş'ın bugün Kasımpaşa karşısında en büyük kozlarından biri olacak olan Michy Batshuayi, Süper Lig'de şimdiye kadar 14 gol atmayı başardı. Kara Kartal'ın yıldızı kalan 5 haftada 5 gol bulması halinde kariyer rekoru kıracak.

        Kariyerindeki 12. sezonunu geçiren 28 yaşındaki yıldız futbolcu, 2013-2014 sezonunda Standart Liege formasıyla ligde 18 gol atmıştı. Batshuayi, 8 senedir o rakamlara ulaşamıyor.

        Beşiktaş formasıyla 14 gole imza atan ve Gol Krallığı yarışında da iddiasını sürdüren Batshuayi, kalan 5 maçta fileleri havalandırarak en iyi sezonun geride bırakmayı planlıyor.

        Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Belçikalı santrfor sezon sonunda Chelsea'ye geri dönecek. Tecrübeli oyuncunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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