Beşiktaş'ta Batshuayi gündemden düşmüyor! Gol krallığına gidiyor kaçırdıklarıyla da konuşuluyor

Beşiktaş'a sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen Belçikalı golcü, attıkları kadar kaçırdıklarıyla da gündemden düşmüyor.
Siyah-Beyazlılar'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi her ne kadar attıklarından daha fazlasını kaçırsa da kariyer rekoruna doğru hızla ilerliyor.
Beşiktaş'ın bugün Kasımpaşa karşısında en büyük kozlarından biri olacak olan Michy Batshuayi, Süper Lig'de şimdiye kadar 14 gol atmayı başardı. Kara Kartal'ın yıldızı kalan 5 haftada 5 gol bulması halinde kariyer rekoru kıracak.