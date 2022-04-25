Genç yıldız Arda Güler 27 yılın en başarılı futbolcusu oldu

Süper Lig'de 11 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 3 asistle 6 gole direkt katkı yaptı. Sadece 268 dakika sahada kalan genç futbolcu her 89 dakikada bir tabelaya etki etmeyi başardı. Arda Güler böylece, Süper Lig'de 1 sezonda en az 10 maç forma giyen 19 yaş altı futbolcular dikkate alındığında son 27 yılın en başarılı performansına imza atmış oldu. Arda Güler, Oktay Derelioğlu'nun ardından en iyi ortalamayı yakalamayı başardı. Ancak yıldız futbolcu sezonun kalan bölümünde gol ve asistlerine devam ederse, Oktay Derelioğlu'nu geride bırakabilir.
SABİTZER'DEN KÖTÜ HABER
Bayern Münih'ten ayrılması gündeme gelen Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer'in menajerler tarafından sarı-lacivertlilere önerildiği iddia edilmişti. Alman basınında İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da teknik direktör Tiago Pinto'nun Marcel Sabitzer'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Sabitzer'i Arsenal ve Atletico Madrid'de kadrosunda istiyordu.
KONYA'DAN TAKİBE DEVAM
Konyaspor, deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Y.Malatya'yı 3-2 yendi. Yeşil- Beyazlılar böylelikle ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.