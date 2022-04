Genç yıldız Arda Güler 27 yılın en başarılı futbolcusu oldu

SAKARYA 10 YIL SONRA TFF 1. LİG'E YÜKSELDİ

Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, Serik Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek TFF 1. Lig'e yükseldi. Galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ömer Bozan ve 66. dakikada Onur Toprak kaydetti. Sakaryaspor böylece 2011- 12 sezonunda veda ettiği TFF 1. Lig'e yeniden geri dönmüş oldu.



KARTAL'IN RAKİBİ KASIMPAŞA

Avrupa hedefleyen Beşiktaş son haftaların flaş takımı Kasımpaşa ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. 20.30'da başlayacak maçta Yasin Kol düdük çalacak.



BAŞAKŞEHİR HATAY'I ÜÇLEDİ

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Başakşehir evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Turuncu-Lacivertliler'in golleri Deniz Türüç (2) ve Mahmut Tekdemir'den geldi.



ANTALYA'DA PUANLAR KARDEŞ PAYI

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Antalyaspor dün sahasında Kayseri ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri'nin golü Attamah'tan Antalya'nın sayısı ise Wright'tan geldi.



SİVASSPOR-ALANYASPOR

Süper Lig'de bugün 1 maç daha oynanacak. Saat 20.30'da Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. beIN Sports'tan yayınlanacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak.



CELTİCS SERİYİ 3-0 YAPTI

NBA play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 109-103 yenen Boston Celtics, seride 3-0 öne geçti. Celtics'te Jayson Tatum 39 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.



CAN ÖNCÜ 3. OLDU

Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda ayağının ikinci yarışında üçüncü oldu. Yarışta, Yamaha pilotu Aegerter 1'nci, bir diğer Yamaha pilotu Baldassarri ise 2.oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN