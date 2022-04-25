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    Genç yıldız Arda Güler 27 yılın en başarılı futbolcusu oldu

    Arda Güler,19 yaş altı oyuncular dikkate alındığında son 27 yılın en başarılı futbolcusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz 25 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    27 senenin en iyisi

    Süper Lig'de 11 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 3 asistle 6 gole direkt katkı yaptı. Sadece 268 dakika sahada kalan genç futbolcu her 89 dakikada bir tabelaya etki etmeyi başardı. Arda Güler böylece, Süper Lig'de 1 sezonda en az 10 maç forma giyen 19 yaş altı futbolcular dikkate alındığında son 27 yılın en başarılı performansına imza atmış oldu. Arda Güler, Oktay Derelioğlu'nun ardından en iyi ortalamayı yakalamayı başardı. Ancak yıldız futbolcu sezonun kalan bölümünde gol ve asistlerine devam ederse, Oktay Derelioğlu'nu geride bırakabilir.



    SABİTZER'DEN KÖTÜ HABER
    Bayern Münih'ten ayrılması gündeme gelen Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer'in menajerler tarafından sarı-lacivertlilere önerildiği iddia edilmişti. Alman basınında İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da teknik direktör Tiago Pinto'nun Marcel Sabitzer'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Sabitzer'i Arsenal ve Atletico Madrid'de kadrosunda istiyordu.



    KONYA'DAN TAKİBE DEVAM
    Konyaspor, deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Y.Malatya'yı 3-2 yendi. Yeşil- Beyazlılar böylelikle ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.



        ÜMRANİYE'DEN DEV ADIM
        TFF 1. Lig'in 34. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yendi. Ümraniye bu sonuçla 3. sıradaki Bandırma ile puan farkını 8'e çıkardı ve Süper Lig yolunda dv bir adım attı. 2. dakikada Onur Ayık'ın ceza sahası içinde pasını aktardığı Mrsic'in şutunda top ağlara gitti. 0-1. 6. dakikada, Mrsic'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 0-2. 81. dakikada Boluspor, Kasongo ile penaltı atışından yararlanamadı.



        GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET
        ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın önemli maçında Galatasaray Nef evinde Tofaş'ı uzatma sonunda 90-89 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı ve normal sezonu ilk 4 içinde bitirmeyi garantiledi. Melo Trimble 19 sayıyla yıldızlaştı. Günün diğer maçında Frutti Eksta Bursaspor sahasında HDI Sigorta Afyon Belediye'yi 94-59 mağlup etti.



        SAKARYA 10 YIL SONRA TFF 1. LİG'E YÜKSELDİ
        Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, Serik Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek TFF 1. Lig'e yükseldi. Galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ömer Bozan ve 66. dakikada Onur Toprak kaydetti. Sakaryaspor böylece 2011- 12 sezonunda veda ettiği TFF 1. Lig'e yeniden geri dönmüş oldu.

        KARTAL'IN RAKİBİ KASIMPAŞA
        Avrupa hedefleyen Beşiktaş son haftaların flaş takımı Kasımpaşa ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. 20.30'da başlayacak maçta Yasin Kol düdük çalacak.

        BAŞAKŞEHİR HATAY'I ÜÇLEDİ
        Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Başakşehir evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Turuncu-Lacivertliler'in golleri Deniz Türüç (2) ve Mahmut Tekdemir'den geldi.

        ANTALYA'DA PUANLAR KARDEŞ PAYI
        Süper Lig'in flaş ekiplerinden Antalyaspor dün sahasında Kayseri ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri'nin golü Attamah'tan Antalya'nın sayısı ise Wright'tan geldi.

        SİVASSPOR-ALANYASPOR
        Süper Lig'de bugün 1 maç daha oynanacak. Saat 20.30'da Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. beIN Sports'tan yayınlanacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak.

        CELTİCS SERİYİ 3-0 YAPTI
        NBA play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 109-103 yenen Boston Celtics, seride 3-0 öne geçti. Celtics'te Jayson Tatum 39 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.

        CAN ÖNCÜ 3. OLDU
        Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda ayağının ikinci yarışında üçüncü oldu. Yarışta, Yamaha pilotu Aegerter 1'nci, bir diğer Yamaha pilotu Baldassarri ise 2.oldu.

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        Haberler Spor Genç yıldız Arda Güler 27 yılın en başarılı futbolcusu oldu
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