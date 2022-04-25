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    • Spor
    • 25.04.2022 12:01
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    • 25.04.2022 12:01
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    Özel Haber I Marsilya Pulgar'a kanca attı!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Şilili orta saha oyuncusu uzun süredir performansı nedeniyle eleştiriliyordu. Pulgar için Marsilya’nın sezon sonu Fiorentina ile masaya oturacağı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Marsilya Pulgar’a kanca attı!

    Altay maçında Domenec Torrent'in sahaya sürdüğü yıldız orta saha performansıyla izleyenleri büyüledi. Pulgar istatistikleriyle de dikkat çekti. 28 yaşındaki futbolcu, 11.3 km. ile sahanın en çok koşan ismi oldu. 89 kez topla buluşan Pulgar, yüzde 92 pas isabeti sağladı. İsabetli uzun pas oranı ise yüzde 100'dü… 7 kez top kazanan tecrübeli futbolu 6 kez de pas arası yaptı.

    Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Pulgar'ın opsiyonu da bulunmuyor. Devre arası Pulgar'ı Marsilya da istiyordu ancak Galatasaray'a imza attı. Fransız ekibinin sezon sonu için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

    Galatasaray taraftarının geldiği günden beri eleştiri oklarını yönelttiği Pulgar için Marsilya'nın sezon sonu Fiorentina ile masaya oturacağı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

        Pulgar, Galatasaray forması ile şimdiye kadar 324 dakika sahada kaldı. 7 maçta forma giydi. Gol ve asist üretemedi.

        Galatasaray'da devre arasında kadroya kattığı Erick Pulgar Sarı-Kırmızılı takıma performans olarak hiç bir katkı yapamadı ancak Şilili oyuncu 750 bin Euro yani 11.8 milyon lira kazanacak.
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