Özel Haber I Marsilya Pulgar’a kanca attı!

Altay maçında Domenec Torrent'in sahaya sürdüğü yıldız orta saha performansıyla izleyenleri büyüledi. Pulgar istatistikleriyle de dikkat çekti. 28 yaşındaki futbolcu, 11.3 km. ile sahanın en çok koşan ismi oldu. 89 kez topla buluşan Pulgar, yüzde 92 pas isabeti sağladı. İsabetli uzun pas oranı ise yüzde 100'dü… 7 kez top kazanan tecrübeli futbolu 6 kez de pas arası yaptı.
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Pulgar'ın opsiyonu da bulunmuyor. Devre arası Pulgar'ı Marsilya da istiyordu ancak Galatasaray'a imza attı. Fransız ekibinin sezon sonu için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
Galatasaray taraftarının geldiği günden beri eleştiri oklarını yönelttiği Pulgar için Marsilya'nın sezon sonu Fiorentina ile masaya oturacağı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.