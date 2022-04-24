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    • 24.04.2022 13:14
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    • 24.04.2022 13:20
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    Son dakika Beşiktaş haberleri... Kara Kartal'da Vida dönemi sona mı eriyor? Domagoj Vida ve yönetim...

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de adını Beşiktaş ile duyduğumuz Domagoj Vida ile yönetim arasındaki anlaşma büyük merak konusu oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Vida'nın takımdan ayrılmak istemediği bilinirken kaderini belirleyecek karar önümüzdeki günlerde belli olacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr

    Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Valerien Ismael'in raporu sonrasında Hırvat stoper ile ilk görüşmeyi gerçekleştirmiş ve taraflar masadan mutlu ayrılmıştı.

    Siyah-Beyazlı Yönetimin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Domagoj Vida ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi. İki tarafın önümüzdeki hafta bir araya geleceği ve anlaşmanın resmiyete döküleceği belirtildi.

    4 sezondur Beşiktaş'ta forma giyen Hırvat stoperin İstanbul'da çok mutlu olduğu ve takımdan ayrılmak istemediği biliniyor. 32 yaşındaki oyuncu Valerien Ismael'in takımda en çok tuttuğu isimlerin başında geliyor.

        Bu sezon 27 karşılaşmada forma giyen Domagoj Vida, 1 kez gol sevinci yaşadı. 2333 dakika sahada kaldı ve sadece 1 sarı kart gördü.

        Siyah-Beyazlılar, tecrübeli oyuncuyu 2018 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

        Beşiktaş'ın yıldız oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro sunduğu ve sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı iddia ediliyor. Bilindiği gibi Beşiktaş yıldız oyuncuya 4 sezon boyunca yıllık 3.5 milyon Euro maaş ödemesi
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