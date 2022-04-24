Son dakika Beşiktaş haberleri... Kara Kartal'da Vida dönemi sona mı eriyor? Domagoj Vida ve yönetim...

Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Valerien Ismael'in raporu sonrasında Hırvat stoper ile ilk görüşmeyi gerçekleştirmiş ve taraflar masadan mutlu ayrılmıştı.
Siyah-Beyazlı Yönetimin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Domagoj Vida ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi. İki tarafın önümüzdeki hafta bir araya geleceği ve anlaşmanın resmiyete döküleceği belirtildi.
4 sezondur Beşiktaş'ta forma giyen Hırvat stoperin İstanbul'da çok mutlu olduğu ve takımdan ayrılmak istemediği biliniyor. 32 yaşındaki oyuncu Valerien Ismael'in takımda en çok tuttuğu isimlerin başında geliyor.