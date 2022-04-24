Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 3 asistle 6 gole direkt katkı yaptı. Sadece 268 dakika sahada kalan genç futbolcu her 89 dakikada bir tabelaya etki etmeyi başardı. Arda Güler böylece, Süper Lig'de 1 sezonda en az 10 maç forma giyen 19 yaş altı futbolcular dikkate alındığında son 27 yılın en başarılı performansına imza atmış oldu.
Son olarak 1994-1995 sezonunda Oktay Derelioğlu, Beşiktaş formasıyla 1059 dakikada 10 gol ve 2 asistle 12 gole katkı yapmış ve her 88 dakikada bir skor üretmişti.
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Arda Güler, Oktay Derelioğlu'nun ardından en iyi ortalamayı yakalamayı başardı. Ancak yıldız futbolcu sezonun kalan bölümünde gol ve asistlerine devam ederse, Oktay Derelioğlu'nu geride bırakabilir.
Son 27 sezonda Arda Güler'den sonra bu alanda en başarılı isim Batuhan Karadeniz oldu. Batuhan 2008-2009 sezonunda, Beşiktaş ve Eskişehirspor formasıyla 1153 dakikada 9 gol ve 3 asiste imza atmış ve her 96 dakikada bir skor katkısı vermişti.