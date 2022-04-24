Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 3 asistle 6 gole direkt katkı yaptı. Sadece 268 dakika sahada kalan genç futbolcu her 89 dakikada bir tabelaya etki etmeyi başardı. Arda Güler böylece, Süper Lig'de 1 sezonda en az 10 maç forma giyen 19 yaş altı futbolcular dikkate alındığında son 27 yılın en başarılı performansına imza atmış oldu.