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    • Spor
    • 24.04.2022 13:13
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    • 24.04.2022 13:13
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    Özel Haber I Arda Güler tarih yazıyor! 27 yıl sonra en iyi performans

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste 6 maçını kazanırken, kuşkusuz en çok konuşulan isim Arda Güler oldu. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen müthiş bir performans sergileyen yıldız futbolcu aynı zamanda çok önemli bir istatistiğin altına da imzasını attı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Arda Güler tarih yazıyor!

    Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 3 asistle 6 gole direkt katkı yaptı. Sadece 268 dakika sahada kalan genç futbolcu her 89 dakikada bir tabelaya etki etmeyi başardı. Arda Güler böylece, Süper Lig'de 1 sezonda en az 10 maç forma giyen 19 yaş altı futbolcular dikkate alındığında son 27 yılın en başarılı performansına imza atmış oldu.



    Son olarak 1994-1995 sezonunda Oktay Derelioğlu, Beşiktaş formasıyla 1059 dakikada 10 gol ve 2 asistle 12 gole katkı yapmış ve her 88 dakikada bir skor üretmişti.

    ARDA GÜLER'İN İSTATİSLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Arda Güler, Oktay Derelioğlu'nun ardından en iyi ortalamayı yakalamayı başardı. Ancak yıldız futbolcu sezonun kalan bölümünde gol ve asistlerine devam ederse, Oktay Derelioğlu'nu geride bırakabilir.



    Son 27 sezonda Arda Güler'den sonra bu alanda en başarılı isim Batuhan Karadeniz oldu. Batuhan 2008-2009 sezonunda, Beşiktaş ve Eskişehirspor formasıyla 1153 dakikada 9 gol ve 3 asiste imza atmış ve her 96 dakikada bir skor katkısı vermişti.

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        Haberler Spor Özel Haber I Arda Güler tarih yazıyor! 27 yıl sonra en iyi performans
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