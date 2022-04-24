Fenerbahçe'nin yıldızı Brezilya'ya gidiyor! Luiz Gustavo için flaş iddia

Brezilya basınından UOL Esporte'da yer alan haberde ülkelerine geri dönmesi muhtemel 7 Brezilyalı 30 yaş üstü futbolcuya yer verildi. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Luiz Gustavo'nun da Brezilya kulüpleri için transferde bir şans olabileceği belirtildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ilerleyen yaşı ve yüksek yıllık ücreti sebebiyle kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo ile ilgili Brezilya basınında sürpriz bir haber yer aldı.UOL Esporte'da çıkan haberde Brezilya'da yetişmiş ve yurtdışında forma giyen 30 yaş üzeri 7 futbolcunun transferlerinin Brezilya kulüpleri için fırsat olabileceği ve takımların bu şansı kullanabileceği belirtildi.
Manchester City'den ayrılacak olan Fernandinho, Real Madridli Marcelo, Barcelona'nın kalecisi Neto, Lazio'dan Lucas Leiva gibi futbolcuların da yer aldığı 7 kişilik listede Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Luiz Gustavo'nun da bulunması dikkat çekti.