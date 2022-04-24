Fenerbahçe'nin yıldızı Brezilya'ya gidiyor! Luiz Gustavo için flaş iddia

3 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve Sarı-Lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo ile ilgili yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun bu sezon sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemediği belirtildi. Ayrıca Gustavo'nun Brezilya'dan büyük bir kulüpten iyi bir teklif alması halinde buna sıcak bakabileceği kaydedildi. Luiz Gustavo için Atletico Minero ve Corinthians'ın devreye girdiği ancak transferin bitirilemediği kaydedildi.