Phoenix Suns seride avantaj yakaladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA play-off'ları ilk turunda Phoenix Suns, New Orleans Pelicans'ı 114-111 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Suns'ta Chris Paul 28 sayı ve 14 asist, Deandre Ayton ise 28 sayı ve 17 ribaunt ile "doubledouble" yaparak galibiyette başrol oynadı.

RONALDO'NUN GOLÜ YETMEDİ

İngiltere Premier Lig'de Arsenal evinde Manchester United'ı 3-1 yendi. Arsenal'in gollerini Tavares, Saka (pen.) ve Xhaka kaydetti. Manchester United'ın tek sayısı ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan geldi.

RAZGATLIOĞLU KÜRSÜYE ÇIKTI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda ayağında 3. olarak podyuma çıktı. Yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci, Ducati pilotu Alvaro Bautista da ikinci sırada tamamladı.

3. LİG'E 9 BİLET BELLİ!

BAL'dan müsabakaları tamamlandı ve TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım belirlendi. Muş, Eynesil, Arguvan, Kepez, Amasya, Sapanca Gençlik, Bulvar, Ayvalıkgücü ve Efeler 09, 3. Lig'e çıktı

FLORYA'DA BAYRAM COŞKUSU

Galatasaraylı futbolcular, Metin Oktay Tesisleri'nden 23 Nisan nedeniyle U9, U10 ve U11 takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Muslera ve takım arkadaşları minik oyunculara hediyeler verdi.

GENÇLER YİNE KADRODA YOK!

Süper Lig'de hiçbir iddiası kalmayan Galatasaray bu akşam Altay ile İzmir'de kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Teknik direktör Torrent, Yeni Malatya maçında olduğu gibi U19 takımından kimseyi kadroya almadı. Ayrıca Taylan, Morutan, Barış Alper ve Feghouli de kafilede yer almadı. Sakatlığı geçen Mostafa Mohamed ise İzmir'e götürüldü.

G.BİRLİĞİ'NDEN KRİTİK ZAFER

TFF 1. Lig'de 34. hafta maçında Gençlerbirliği evinde Bandırmaspor'u 2-0 yenerek kümede kalma yolunda çok önemli bir adım attı. Süper Lig'e yükselmek isteyen konuk ekip ise aldığı bu yenilgiyle ağır bir darbe yedi. Karşılaşmanın 34. dakikasında sahne alan Metehan Mert skoru 1-0 yaptı. 75. dakikada Sandro Lima skoru belirledi: 2-0. Günün diğer maçında Bursaspor evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

CRESPO AMELİYAT OLDU SEZONU KAPATTI

Cuma gecesi oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, dün 5. metatars kırığı (Tarak kemiği) nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan Crespo'nun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlandı. Ancak Portekizli futbolcunun sezonu kapadığı da ifade edildi. Crespo'yu ameliyat sonrası takım arkadaşları ve yakınları yalnız bırakmadı.

SERDAR'IN EŞİNDEN GÜLDÜREN PAŞLAŞIM!

Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yasemin Dursun, "Millet kafasına darbe alınca hafızasını kaybeder, hayatı şaşar. Serdar kafasına darbe aldıktan sonra gol makinesine dönüştü" ifadesini kullandı.

TEK RAKİBİ REAL MADRİD!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki liderleri performansıyla geride bıraktı. Sarı Kanarya, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçtan 9 galibiyet çıkartırken Avrupa'nın önemli takımlarından daha çok galibiyet serisi yakaladı. Real Madrid, oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet çıkarttı. Manchester City ise son 10 maçta 6 kez kazandı.

SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK

Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma daha oynanacak. Saat 16'da Başakşehir, Hatay'ı konuk edecek. Maçı Arda Kardeşler yönetecek. Aynı saatte Sarper Barış Saka'nın yöneteceği maçta Yeni Malatya ile Konya karşı karşıya gelecek. 20.30'da ise Antalyaspor, Kayseri'yi ağırlayacak. Bu maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Maçlar beIN Sports'dan yayınlanacak.

GÖZTEPE'DEN TARİHİ DÜŞÜŞ

Gaziantep deplasmanında 90+2. dakikada bulduğu golle öne geçen Göztepe, hakem atışından golü bulduğu için 90+6'da Gaziantep'in gol atmasına izin verdi ve Süper Lig'den düşen 2. takım oldu. G.Antepli Muhammet Demir de 90+9'da kazanılan penaltıyı bilerek dışarı attı.

GÜMRÜK EVİNDE GİRESUN'U DEVİRDİ!

Süper Lig'de 34. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Giresunspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenmeyi başardı. Karagümrük'te Jimmy Durmaz kırmızı kart gördü.