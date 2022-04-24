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    • Spor
    • 24.04.2022 12:31
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    • 24.04.2022 12:31
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    Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Altay GS maçı hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı mı?

    Altay Galatasaray maçı için geri sayım sona erdi. Süper Lig'de 30 puanla 17. sırada yer alarak düşme hattında olan Altay, Galatasaray 'ı sahasında konuk ediyor. Taraftarlar maçın saati ve yayın kanalı hakkında detayları merak edip araştırmaya başladı. Peki, Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler!

    Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

    Süper Lig'de 30 puanla 17. sırada yer alarak düşme hattında olan Altay, sahasında kötü bir sezon geçiren ve 44 puanla 12. sırasında yer alan Galatasaray 'ı konuk ediyor. İzmir ekibi, 40 puanla 16. sırada yer alan Giresunspor'un Karagümrük'e kaybetmesi sonrasında, sarı kırmızılıları yenerek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etme peşinde. Galatasaray'ın ise zor da olsa matematiksel olarak Avrupa'ya gitme ihtimali bulunuyor. O nedenle Torrent'in ekibi için bu karşılaşma kalan 5 maç gibi büyük bir anlam ifade ediyor.

    Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Altay - Galatasaray maçı 24 Nisan Pazar akşamı saat 20:30'da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Altay - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

    Altay: Lis, İbrahim, Björkander, Thiam, Tolga, Poko, Ceyhun, Kazımcan, Zeki, Rodriguez, Bamba

    Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Halil

        Ligde artık bir hedefi kalmayan Galatasaray'da artık gençlere daha çok süre verilmesi beklenirken, Torrent yaş ortalamasını yükseltmeye devam ediyor. Altay maçı için İzmir'e geçen Sarı-Kırmızılı ekipte iki genç yetenek Barış ve Morutan kadroya alınmadı.

        Aslan'ın hocası Torrent'ten flaş karar... İspanyol çalıştırıcı, ligde hedefi kalmayan Galatasaray'da gençlere süre vermek yerine, her geçen hafta yaş ortalamasını daha da yükseltmesiyle dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılı ekip, bugün oynanacak Altay deplasmanı için dün İzmir'e geçerken, kadroda flaş bir gelişme yaşandı. Takımın iki genç yeteneği Barış Alper Yılmaz ve Olimpiu Morutan, İstanbul'da bırakıldı. Galatasaray'ın gençleşme sezonunda, gelecek vadeden bu iki oyuncu kadroya alınmazken, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 35'lik Arda Turan ve Babel, kafileyle birlikte İzmir'e gitti.

        Taylan ve Feghouli de yok

        Son anda gribal enfeksiyon geçirdiği açıklanan ve dünkü idmana katılmayan Taylan Antalyalı ile Cezayir Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatamayan Feghouli de kadroya dahil edilmedi. Diğer taraftan, geçtiğimiz günlerde Dinamo Kiev ile oynanan dostluk maçının ikinci yarısında süre alan gençlerden hiçbiri, İzmir'e götürülmedi.

        Taraftardan coşkulu karşılama

        Zorlu maç öncesinde Galatasaray kafilesi, dün saat 17.00 sularında havayoluyla İzmir'e ulaştı. Sarı-Kırmızılı ekibi, Adnan Menderes Havalimanı'nda Galatasaraylı taraftarlar karşılarken, oyunculara futbolseverlerin ilgisi yoğun oldu. İlgiyi karşılıksız bırakmayan Galatasaraylı oyuncular, taraftarlara imza verirken, birlikte fotoğraf çektirdiler.
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        Haberler Spor Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Altay GS maçı hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı mı?
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