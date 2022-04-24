Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Altay GS maçı hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı mı?

Süper Lig'de 30 puanla 17. sırada yer alarak düşme hattında olan Altay, sahasında kötü bir sezon geçiren ve 44 puanla 12. sırasında yer alan Galatasaray 'ı konuk ediyor. İzmir ekibi, 40 puanla 16. sırada yer alan Giresunspor'un Karagümrük'e kaybetmesi sonrasında, sarı kırmızılıları yenerek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etme peşinde. Galatasaray'ın ise zor da olsa matematiksel olarak Avrupa'ya gitme ihtimali bulunuyor. O nedenle Torrent'in ekibi için bu karşılaşma kalan 5 maç gibi büyük bir anlam ifade ediyor.
Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Altay - Galatasaray maçı 24 Nisan Pazar akşamı saat 20:30'da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Altay - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Altay: Lis, İbrahim, Björkander, Thiam, Tolga, Poko, Ceyhun, Kazımcan, Zeki, Rodriguez, Bamba
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Halil