Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Altay GS maçı hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı mı?

Ligde artık bir hedefi kalmayan Galatasaray'da artık gençlere daha çok süre verilmesi beklenirken, Torrent yaş ortalamasını yükseltmeye devam ediyor. Altay maçı için İzmir'e geçen Sarı-Kırmızılı ekipte iki genç yetenek Barış ve Morutan kadroya alınmadı.

Aslan'ın hocası Torrent'ten flaş karar... İspanyol çalıştırıcı, ligde hedefi kalmayan Galatasaray'da gençlere süre vermek yerine, her geçen hafta yaş ortalamasını daha da yükseltmesiyle dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılı ekip, bugün oynanacak Altay deplasmanı için dün İzmir'e geçerken, kadroda flaş bir gelişme yaşandı. Takımın iki genç yeteneği Barış Alper Yılmaz ve Olimpiu Morutan, İstanbul'da bırakıldı. Galatasaray'ın gençleşme sezonunda, gelecek vadeden bu iki oyuncu kadroya alınmazken, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 35'lik Arda Turan ve Babel, kafileyle birlikte İzmir'e gitti.