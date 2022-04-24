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    • Spor
    • 24.04.2022 20:06
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    • 24.04.2022 20:06
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    Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı! Başakşehir 3-0 Hatayspor

    Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

    Başakşehir’den 4 maçlık seri

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

    Ligin 30. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmadan sonra oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

    Bu sezon 17. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 57'ye yükseltti. 13. yenilgisini alan Atakaş Hatayspor ise 49 puanda kaldı.

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Atakaş Hatayspor ise evinde Altay'ı konuk edecek.

    DENİZ TÜRÜÇ GOL SAYISINI 5'E YÜKSELTTİ
    Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Deniz Türüç, Hatayspor karşısında takımının iki golüne imza attı.

    Deniz, bu maçta attığı iki golle bu sezon ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti.

    EPUREANU CEZA SINIRINA GELDİ
    Turuncu-lacivertli takımın kaptanlarından Alexandru Epureanu, Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla bu sezon ligdeki üçüncü sarı kartını gördü.

    Sarı kart ceza sınırına gelen Epureanu, bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

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    Haberler Spor Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı! Başakşehir 3-0 Hatayspor
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