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    • Spor
    • 24.04.2022 18:55
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    • 24.04.2022 19:07
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    Beşiktaş'ta Can Bozdoğan depremi! Kadrodan çıkarıldı

    Beşiktaş'ta Can Bozdoğan depremi... Beşiktaş'ta yarın yapacağı Kasımpaşa maçı öncesi sok bir sakatlık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada Can Bozdoğan'ın sakatlandığı belirtilerek Kasımpaşa maçı kadorsundan çıkarıldığı duyuruldu.

    Beşiktaş’ta şok!

    Beşiktaş'ta yarın yapacağı Kasımpaşa maçı öncesi sok bir sakatlık yaşandı.

    Kulüpten yapılan açıklamada Can Bozdoğan'ın sakatlandığı bildirildi.

    CAN BOZDOĞAN KADRODAN ÇIKARILDI
    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Futbol A Takımımzıın 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme (crush) yaralanması tespit edilmiştir.



    Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilen Can Bozdoğan, klinik şikayetlerinin sürmesi nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılmıştır."

    24 MAÇTA FORMA GİYDİ
    21 yaşındaki Can Bozdoğan Beşiktaş formasıyla 24 maça çıktı. 13 maçta ilk 11 başlayan genç oyuncu 1 gol 1 asiste imza attı.

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