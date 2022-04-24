Beşiktaş'ta Can Bozdoğan depremi! Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta yarın yapacağı Kasımpaşa maçı öncesi sok bir sakatlık yaşandı.
Kulüpten yapılan açıklamada Can Bozdoğan'ın sakatlandığı bildirildi.
CAN BOZDOĞAN KADRODAN ÇIKARILDI
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımzıın 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme (crush) yaralanması tespit edilmiştir.
Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilen Can Bozdoğan, klinik şikayetlerinin sürmesi nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılmıştır."
24 MAÇTA FORMA GİYDİ
21 yaşındaki Can Bozdoğan Beşiktaş formasıyla 24 maça çıktı. 13 maçta ilk 11 başlayan genç oyuncu 1 gol 1 asiste imza attı.