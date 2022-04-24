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    • Spor
    • 24.04.2022 20:15
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    • 24.04.2022 20:15
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    ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR? 📺 CANLI İZLE! ALTAY - GS maçı parasız, bedava, ücretsiz izleme yolları- ŞİFRESİZ veren yabancı kanallar!

    Altay ve Galatasaray Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geliyor. Alsancak Stadyumu'nda oynanacak maçın ilk düdüğünü hakem Volkan Bayarslan çalacak. Futbolseverler maçın yayın saati, canlı yayınlanacak kanalı ve ilk 11'leri ve ücretsiz, bedava canlı izleme yollarını araştırıyor. Peki, Altay Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir? Altay- GS maçı CANLI veren yabancı kanallar hangileri? İşte CANLI İZLEME LİNKİ-EKRANI ve diğer detaylar...

    ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN İZLE! Altay bu akşam sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. 24 Nisan Pazar akşamı saat 20:30'da başlayacak maça dair bir çok soru gündemde yer alıyor. Maça az bir süre kala merakla beklenen 11'ler de açıklandı. Peki ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR? ALTAY - GS maçı parasız, bedava, ücretsiz izleme yolları nelerdir? ŞİFRESİZ veren yabancı kanallar hangileri? İşte ALTAY GALATASARAY maçına dair tüm bilgiler...

    ALTAY GALATASARAY MAÇI NE ZAMANİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Altay- Galatasaray maçı bu akşam yani 24 Nisan Pazar saatler 20:30'u gösterdiğinde başlayacak. Heyecanlı mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

    MAÇIN 11'LERİ

    ALTAY: Lis, İbrahim, Björkander, Thiam, Tolga, Poko, Ceyhun, Kazımcan, Zeki, Rodriguez, Bamba

    GALATASARAY: Muslera, Omar, Van Aanholt, Kerem, Babel, Erick, Gomis, Berkan, Nelsson, Marcao, Emre

    İKİ TAKIM ARASINDAKİ 84. RANDEVU

    Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Altay ve Galatasaray 84. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 83 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti.

    İki takım arasındaki 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık; Altay 58 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

    GALATASARAY DEPLASMANDA GÜLEMİYOR

    Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan topladı. Dış sahada son olarak Göztepe'yi yenen Aslan, daha sonra oynadığı sırasıyla Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

        SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

        Galatasaray Süper Lig'de son oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda berabere kalmazken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u yenerken, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

        VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

        Altay ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.
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        Haberler Spor ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR? 📺 CANLI İZLE! ALTAY - GS maçı parasız, bedava, ücretsiz izleme yolları- ŞİFRESİZ veren yabancı kanallar!
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