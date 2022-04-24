ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR? 📺 CANLI İZLE! ALTAY - GS maçı parasız, bedava, ücretsiz izleme yolları- ŞİFRESİZ veren yabancı kanallar!

ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN İZLE! Altay bu akşam sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. 24 Nisan Pazar akşamı saat 20:30'da başlayacak maça dair bir çok soru gündemde yer alıyor. Maça az bir süre kala merakla beklenen 11'ler de açıklandı. Peki ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR? ALTAY - GS maçı parasız, bedava, ücretsiz izleme yolları nelerdir? ŞİFRESİZ veren yabancı kanallar hangileri? İşte ALTAY GALATASARAY maçına dair tüm bilgiler...
ALTAY GALATASARAY MAÇI NE ZAMANİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Altay- Galatasaray maçı bu akşam yani 24 Nisan Pazar saatler 20:30'u gösterdiğinde başlayacak. Heyecanlı mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ
ALTAY: Lis, İbrahim, Björkander, Thiam, Tolga, Poko, Ceyhun, Kazımcan, Zeki, Rodriguez, Bamba
GALATASARAY: Muslera, Omar, Van Aanholt, Kerem, Babel, Erick, Gomis, Berkan, Nelsson, Marcao, Emre
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 84. RANDEVU
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Altay ve Galatasaray 84. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 83 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti.
İki takım arasındaki 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık; Altay 58 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.
GALATASARAY DEPLASMANDA GÜLEMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan topladı. Dış sahada son olarak Göztepe'yi yenen Aslan, daha sonra oynadığı sırasıyla Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.