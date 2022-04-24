ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR? 📺 CANLI İZLE! ALTAY - GS maçı parasız, bedava, ücretsiz izleme yolları- ŞİFRESİZ veren yabancı kanallar!

SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray Süper Lig'de son oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda berabere kalmazken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u yenerken, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Altay ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.