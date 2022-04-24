Gündemde 4 isim var: Beşiktaş yönetimi defans transferi için kolları sıvadı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef savunmayı takviye etmek. Siyah-Beyazlı yönetimin şu anda 4 ismi listesine eklediği öğrenildi.
Bu isimlerin Portekiz devi Benfica formasını giyen Jan Vertonghen, Fransız temsilcisi Stasbourg'tan Alexander Djiku, Hollada ekibi Vitesse'ten Riechedly Bazoer ve Alman temsilcisi Hertha Berlin'den Niklas Stark olduğu öğrenildi.
Stark ve Bazoer'in sözleşmesi sezon sonunda biterken, Djiku ve Vertonghe'in kulüpleriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael'in de bu 4 stoperle ilgili gerekli araştırmaları yaptığı, tecrübeli hocanın tercih önceliğine göre görüşmelerin şekilleneceği öğrenildi.