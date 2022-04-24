Gündemde 4 isim var: Beşiktaş yönetimi defans transferi için kolları sıvadı

Stark ve Bazoer'in sözleşmesi sezon sonunda biterken, Djiku ve Vertonghe'in kulüpleriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael'in de bu 4 stoperle ilgili gerekli araştırmaları yaptığı, tecrübeli hocanın tercih önceliğine göre görüşmelerin şekilleneceği öğrenildi.