Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk hoca adaylarını belirledi: Listede Okan Buruk ve Daniel Farke olabilir

Mali genel kurulun üzerindeki tedbir kararının kalkmasının ardından Galatasaray'da tüm gözler 30 Nisan'da yapılacak olan seçime çevrildi. Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı olabilmek için yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.