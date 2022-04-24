Yeni Malatyaspor 2-3 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34'üncü hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, 20 puanla son sırada yer aldı. Konyaspor ise puanını 64'e yükselterek haftayı 3'üncü sırada kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Abdülkerim'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Bytyqi kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayağının dışıyla sol köşeye yerden düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR odasından gelen uyarıyı dinleyen hakem Sarper Barış Saka, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.