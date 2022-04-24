Arda Güler’de Alex’i anımsatan çok şey var: Atıyor, attırıyor, pas stili bile Alex'in kopyası

Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası esmeye devam ediyor. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı Rize deplasmanının 2. yarısının tamamında süre alan 17 yaşındaki yıldız oyuncu yine asisti ve ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesi mest etti.
Haftalar ilerledikçe Arda Güler'in gol ve asist özeliği ile birlikte pas ve topa vuruş stilinin Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile büyük benzerlik göstermesi futbol kamuoyunun gündemine oturmuş durumda.
Arda Güler'in Göztepe maçındaki penaltı atışı ve sonrasındaki gol sevinci de Alex'e benzetilmişti. Fenerbahçeli taraftarlar da sanal alemde bu benzerliğe dikkat çekerek, "Alex'i izleyemeyenler Arda Güler'i takip etsin. Süreci bire bir yaşayacaklardır" ifadelerini kullanmaya başladılar.