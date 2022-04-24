Arda Güler’de Alex’i anımsatan çok şey var: Atıyor, attırıyor, pas stili bile Alex'in kopyası

MEHMET DEMİRKOL: "Arda Güler'in dün akşam biraz daha üzerine koyduğunu görmek çok özel. Markajdan kaçma becerisi, soğukkanlılık, hemen her seferinde doğru yere hareketleriyle ortaya çıkan rafine güç. Ve tabii evet; Alexvari paslar ve ortalar. 2 kez gole de çok yaklaştı"