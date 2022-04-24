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    Arda Güler’de Alex’i anımsatan çok şey var: Atıyor, attırıyor, pas stili bile Alex'in kopyası

    Rize’de 1 asist yapan, 2 golde de büyük payı olan Arda Güler, resital sunmaya devam ediyor. Skora katkısı, pas ve vuruş stili ile Alex’i adeta yeniden yaşatıyor. Taraftarlar da genç yıldız için "Alex'i izleyemeyenler Arda'yı takip etsin. Süreci bire bir yaşayacaklardır" yorumunu yapıyor.

    10’un yolunda

    Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası esmeye devam ediyor. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı Rize deplasmanının 2. yarısının tamamında süre alan 17 yaşındaki yıldız oyuncu yine asisti ve ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesi mest etti.

    Haftalar ilerledikçe Arda Güler'in gol ve asist özeliği ile birlikte pas ve topa vuruş stilinin Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile büyük benzerlik göstermesi futbol kamuoyunun gündemine oturmuş durumda.

    Arda Güler'in Göztepe maçındaki penaltı atışı ve sonrasındaki gol sevinci de Alex'e benzetilmişti. Fenerbahçeli taraftarlar da sanal alemde bu benzerliğe dikkat çekerek, "Alex'i izleyemeyenler Arda Güler'i takip etsin. Süreci bire bir yaşayacaklardır" ifadelerini kullanmaya başladılar.

        DENİZLİ: İNANILMAZ BİR ZEKA
        Arda         Güler için yapılan basında kullanılan yorumlarda ise şu ifadelere yer verildi...

        MUSTAFA DENİZLİ: Arda Güler; Sergen Yalçın, Alex ve Hagi seviyesine gelebilecek oyun zekasına sahip bir oyuncu. İnanılmaz bir oyun zekası ve kaliteli sol ayağı var.

        TUNÇ KAYACI: "Düşündüğünü uygulayabildiğim zaman yıldız oluyorsun... Onda Alex'i görüyorum."

            MEHMET DEMİRKOL: "Arda Güler'in dün akşam biraz daha üzerine koyduğunu görmek çok özel. Markajdan kaçma becerisi, soğukkanlılık, hemen her seferinde doğru yere hareketleriyle ortaya çıkan rafine güç. Ve tabii evet; Alexvari paslar ve ortalar. 2 kez gole de çok yaklaştı"

            SEVİNÇLERİ BİLE BENZİYOR


            Alex ile Arda'nın futbol stilleri kadar gol sevinçlerinin de birbirine çok benzemesi Fenerliler'i eskilere götürmeye yetiyor.
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            Haberler Spor Arda Güler’de Alex’i anımsatan çok şey var: Atıyor, attırıyor, pas stili bile Alex'in kopyası
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