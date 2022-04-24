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    Abdullah Avcı, Adana Demir maçı sonrası taraftarlara işte böyle seslendi: Bayrakları çıkarın!

    Abdullah Avcı, Adana Demir maçı sonrası taraftarlara işte böyle seslendi. "Galibiyetimiz taraftara armağan olsun. Sandıklardaki eski-yeni bayrakları çıkarmaya devam etsinler. Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz. Artık zafere çok az kadı.Alacağımız kupa ve kupalar var..."

    Bayrakları çıkarın!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçı sonrası taraftarlarlara seslendi... Zorlu bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Avcı şunları kaydetti: Bütün Trabzon sevdalılarına galibiyetimiz hayırlı olsun. Bayrakları çıkarmaya devam etsinler...

    TARAFTAR ŞÖLENE HAZIR OLSUN
    Hafta sonu Antalyaspor maçında bir şölene hazırlanıyoruz. Çok az kaldı. Trabzonspor'un genetiğinde hedefe gitmek var. 1 sene sonra neler kazandığımızın daha yeni farkına varacağız...

    KEYFİNİ ÇIKARMAYA BAŞLASINLAR
    İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyorduk sezon başında da söylemiştik. Eğlensinler, keyfini çıkarsınlar. Geldiğimiz noktada, 1 puana ihtiyacımız var. Taraftarımız zafere hazırlansın..

    KAZANILACAK KUPALAR VAR
    "Adana Demir maçını kazandık. Önümüzde yeni kazanılacak maçlar alınacak kupa ve kupalar var. Bu yolda ilerleyeceğiz. Trabzonspor olarak her zaman her konuda iddiamızı koruyacağız"

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    Haberler Spor Abdullah Avcı, Adana Demir maçı sonrası taraftarlara işte böyle seslendi: Bayrakları çıkarın!
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