Abdullah Avcı, Adana Demir maçı sonrası taraftarlara işte böyle seslendi: Bayrakları çıkarın!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçı sonrası taraftarlarlara seslendi... Zorlu bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Avcı şunları kaydetti: Bütün Trabzon sevdalılarına galibiyetimiz hayırlı olsun. Bayrakları çıkarmaya devam etsinler...

TARAFTAR ŞÖLENE HAZIR OLSUN

Hafta sonu Antalyaspor maçında bir şölene hazırlanıyoruz. Çok az kaldı. Trabzonspor'un genetiğinde hedefe gitmek var. 1 sene sonra neler kazandığımızın daha yeni farkına varacağız...

KEYFİNİ ÇIKARMAYA BAŞLASINLAR

İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyorduk sezon başında da söylemiştik. Eğlensinler, keyfini çıkarsınlar. Geldiğimiz noktada, 1 puana ihtiyacımız var. Taraftarımız zafere hazırlansın..

KAZANILACAK KUPALAR VAR

"Adana Demir maçını kazandık. Önümüzde yeni kazanılacak maçlar alınacak kupa ve kupalar var. Bu yolda ilerleyeceğiz. Trabzonspor olarak her zaman her konuda iddiamızı koruyacağız"