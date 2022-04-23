Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı adana demir maçının oyun planını belirledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son haftalardaki puan kayıpları sonrası ekibiyle durum değerlendirme toplantısı yaptı. Bu toplantıdan sonra kupadaki Kayserispor maçında oyun planında bazı değişiklikler dikkat çekerken, Adana Demirspor ile oynanacak olan maçta daha büyük değişimler bekleniyor. Avcı'nın Adana deplasmanında kanatları daha etkin kullanma ve ceza sahası içerisinde Cornelius'u daha çok topla buluşturma düşüncesinde olduğu ve bu nedenle kanat oyuncularının performansına önem verdiği belirtildi.