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    Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı adana demir maçının oyun planını belirledi

    Şampiyonluk yolunda kritik Adana Demirspor maçına çıkacak olan Fırtına’da Avcı, Visca ve Kouassi’nin yüksek ortalarıyla Cornelius’u beslemesini istedi...

    Kanatlardan vuracak!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son haftalardaki puan kayıpları sonrası ekibiyle durum değerlendirme toplantısı yaptı. Bu toplantıdan sonra kupadaki Kayserispor maçında oyun planında bazı değişiklikler dikkat çekerken, Adana Demirspor ile oynanacak olan maçta daha büyük değişimler bekleniyor. Avcı'nın Adana deplasmanında kanatları daha etkin kullanma ve ceza sahası içerisinde Cornelius'u daha çok topla buluşturma düşüncesinde olduğu ve bu nedenle kanat oyuncularının performansına önem verdiği belirtildi.



    AVCI'NIN PLANLARI HAZIR
    Sağ kanatta oynayacak Visca ve sol kanatta görev alacak Kouassi'nin performansları merak konusu. Oyuncularından ceza sahasına daha yakın oynamalarını ve fırsatçılık konusunda da dikkatli olmalarını isteyen tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor'un Kasımpaşa maçındaki oyun planından daha farklı bir kimlikle sahada olmasını bekliyor. Avcı, Adana Demirspor maçıyla ilgili A, B ve C planını belirledi.



    ŞAMPİYONLUK İÇİN GERI SAYIMDA
    Lider Trabzonspor A.Demir deplasmanında kazanarak mutlu sona yaklaşmak istiyor. Sakatlıkları olan Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen'in forma giymesi beklenmeyen maçta Abdullah Avcı kadroda değişiklikler yapacak. Nwakaeme'nin yerine Kouassi'yi 11'de başlatması beklenen tecrübeli teknik adamın, kupa maçında farklı olarak orta sahada da Bakasetas yerine Dorukhan'a, Siopis yerine de Hamsik'e formayı vermesi bekleniyor.

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