Takvim.com.tr açıklıyor! İşte Domenec Torrent'in Barış Alper Yılmaz'ı kadroya almama nedeni

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bilmecesi... Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla 2.1 milyon Euro karşılığında Spor Toto 1.Lig ekibi Keçiörengücü'nden transfer ettiği 22 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon genelinde bir türlü beklentileri veremezken, teknik direktör Domenec Torrent tarafından yarın deplasmanda Altay ile oynanacak maçın kadrosuna da dahil edilmedi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın kadrosuna da alınmayan Barış Alper Yılmaz'ın kadro dışı kalması büyük bir şaşkınlık yaratırken, teknik direktör Domenc Torrent'in bu tercihinin arkasında yatan gerekçe de belli oldu.
Torrent'in Barış Alper Yılmaz'ın şık bir gol attığı Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında genç kanat oyuncusuna teknik heyetin ısrarla rakibini dönüşlerde takip etmesi için uyarılmasına rağmen bu telkinlere kulak asmadığı öğrenildi.