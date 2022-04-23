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    • Spor
    • 23.04.2022 16:16
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    • 23.04.2022 16:45
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    Takvim.com.tr açıklıyor! İşte Domenec Torrent'in Barış Alper Yılmaz'ı kadroya almama nedeni

    Galatasaray'da Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Altay maçının kamp kadrosu açıklanırken, Barış Alper Yılmaz ve Morutan gibi isimlerin İzmir'e götürülmemesi taraftarlarda şaşkınlık yarattı. Morutan'ın performansını tam olarak yeterli bulmayan teknik direktör Domenec Torrent'in Barış Alper Yılmaz'ı ise kadroya almayarak cezalandırdığı ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Barış Alper Yılmaz neden kadro dışı?

    Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bilmecesi... Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla 2.1 milyon Euro karşılığında Spor Toto 1.Lig ekibi Keçiörengücü'nden transfer ettiği 22 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon genelinde bir türlü beklentileri veremezken, teknik direktör Domenec Torrent tarafından yarın deplasmanda Altay ile oynanacak maçın kadrosuna da dahil edilmedi.

    Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın kadrosuna da alınmayan Barış Alper Yılmaz'ın kadro dışı kalması büyük bir şaşkınlık yaratırken, teknik direktör Domenc Torrent'in bu tercihinin arkasında yatan gerekçe de belli oldu.

    Torrent'in Barış Alper Yılmaz'ın şık bir gol attığı Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında genç kanat oyuncusuna teknik heyetin ısrarla rakibini dönüşlerde takip etmesi için uyarılmasına rağmen bu telkinlere kulak asmadığı öğrenildi.

        Torrent'in uyarılarını dikkate almayan Barış Alper'i önce Yeni Malatya maçında ardından da Altay maçı için kadroya almayarak cezalandırdığı ortaya çıktı.

        Barış Alper'in hücumdaki yeteneklerinden memnun olan ancak takım savunmasına katkısını beğenmeyen Torrent'in genç futbolcunun bu durumu düzeltmemesi halinde kendisine şans verme konusunda katı tutumunu sürdüreceği öne sürülüyor.

        Galatasaray'da Barış Alper ile birlikte Altay maçı kadrosuna alınmayan bir diğer genç futbolcu Olimpiu Morutan'ın da Torrent'in oyun felsefesine uymadığı ve bu yüzden yeteri kadar şans bulamadığı biliniyor.
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            Haberler Spor Takvim.com.tr açıklıyor! İşte Domenec Torrent'in Barış Alper Yılmaz'ı kadroya almama nedeni
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