Gaziantep FK'nın rakibi Göztepe | CANLI ANLATIM

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Musatafa Kürşat Filiz yönetiyor.
Gaziantep FK, ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.
Son 10 maçında mağlup olan Göztepe, Süper Lig tarihinde puan kazanamadığı en uzun dönemini sürdürüyor.
Ligde 27 puanla düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor'un 13 puan gerisinde bulunan Göztepe'nin müsabakayı kazanamaması durumunda 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'e tutunma şansı kalmayacak.
MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Gaziantep FK XI: Günay, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Furkan, Vetrih, Mirza Cihan, Sagal, Maxim, Muhammet.
Göztepe XI: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Atakan, Yalçın, Halil, Tijanic, Lourency, Di Santo.