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    • Spor
    • 23.04.2022 16:21
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    • 23.04.2022 16:21
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    Gaziantep FK'nın rakibi Göztepe | CANLI ANLATIM

    Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligde 27 puanla düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor’un 13 puan gerisinde bulunan Göztepe'nin müsabakayı kazanamaması durumunda 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig’e tutunma şansı kalmayacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Gaziantep FK’nın rakibi Göztepe | CANLI

    Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Musatafa Kürşat Filiz yönetiyor.

    Gaziantep FK, ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.

    Son 10 maçında mağlup olan Göztepe, Süper Lig tarihinde puan kazanamadığı en uzun dönemini sürdürüyor.

    Ligde 27 puanla düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor'un 13 puan gerisinde bulunan Göztepe'nin müsabakayı kazanamaması durumunda 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'e tutunma şansı kalmayacak.


    MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

    Gaziantep FK XI: Günay, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Furkan, Vetrih, Mirza Cihan, Sagal, Maxim, Muhammet.

    Göztepe XI: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Atakan, Yalçın, Halil, Tijanic, Lourency, Di Santo.

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