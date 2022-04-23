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    • Spor
    • 23.04.2022 15:46
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    • 23.04.2022 15:50
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    Galatasaray'da Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ın kadro dışı kalması taraftarı ayağa kaldırdı

    Galatasaray’da sayılı günleri olan teknik direktör Domenec Torrent’in Altay maçı kadrosu tartışma konusu oldu. İspanyol hocanın iki önemli yıldızı kadro dışında bırakması taraftarları da ayağa kaldırdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent’in kadro dışı kararı taraftarı ayağa kaldırdı

    Sarı-Kırmızılar sezona 'Gençlik Projesi' ile başlamış ancak haftalar geçtikçe bu projeden vazgeçmek zorunda kalmıştı… Yabancı transferlerde genç ve yetenekli isimler tercih edilmiş ancak bazılarından yeteri verim alınamadı.

    Torrert, Altay ile oynanacak maçın kamp kadrosunu açıklarken Rumen oyuncu Morutan ve genç yıldız Barış Alper Yılmaz'ı kadro dışında bıraktı. Genç isimlerin kadro dışı bırakılması sonrası tepkiler çoğaldı.

    Galatasaray iki yıldız için yaklaşık 100 milyon liralık bonservis ödemesi yaptı. Cimbom, sayılı günleri olan Torrent'in kararı nedeniyle Altay maçında iki yıldızından yararlanamamış olacak.

        Açıklanan kadroda gözden çıkarılan Babel, Arda ve Pulgar gibi isimlerin olması da dikkat çekti. Bilindiği gibi 3 isimle de sezon sonunda yollar ayrılacak. Ayrıca Arda Turan yaşı ve fiziksel gücü nedeniyle eski gücünde değil…

        Galatasaray ile Süper Lig'de başarısız sonuçlar alan Torrent, Altay maçı kadrosuna sakatlıkları devam eden Taylan Antalyalı ve Sofiane Feghouli'ye de almadı.

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