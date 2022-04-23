Galatasaray'da Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ın kadro dışı kalması taraftarı ayağa kaldırdı

Sarı-Kırmızılar sezona 'Gençlik Projesi' ile başlamış ancak haftalar geçtikçe bu projeden vazgeçmek zorunda kalmıştı… Yabancı transferlerde genç ve yetenekli isimler tercih edilmiş ancak bazılarından yeteri verim alınamadı.
Torrert, Altay ile oynanacak maçın kamp kadrosunu açıklarken Rumen oyuncu Morutan ve genç yıldız Barış Alper Yılmaz'ı kadro dışında bıraktı. Genç isimlerin kadro dışı bırakılması sonrası tepkiler çoğaldı.
Galatasaray iki yıldız için yaklaşık 100 milyon liralık bonservis ödemesi yaptı. Cimbom, sayılı günleri olan Torrent'in kararı nedeniyle Altay maçında iki yıldızından yararlanamamış olacak.