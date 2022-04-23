Galatasaray'da Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ın kadro dışı kalması taraftarı ayağa kaldırdı

Açıklanan kadroda gözden çıkarılan Babel, Arda ve Pulgar gibi isimlerin olması da dikkat çekti. Bilindiği gibi 3 isimle de sezon sonunda yollar ayrılacak. Ayrıca Arda Turan yaşı ve fiziksel gücü nedeniyle eski gücünde değil…

Galatasaray ile Süper Lig'de başarısız sonuçlar alan Torrent, Altay maçı kadrosuna sakatlıkları devam eden Taylan Antalyalı ve Sofiane Feghouli'ye de almadı.