Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.04.2022 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2022 12:24
    ABONE OL

    'Süper Lig'in en erken şampiyonu' unvanı Fenerbahçe'de kaldı

    Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı alarak kalan 4 haftaya az da olsa şampiyonluk umutlarını taşıyan Fenerbahçe için galibiyetin farklı bir anlamı daha vardı. Sarı-Lacivertliler aldığı 3 puanla Süper Lig’de en erken şampiyonluk rekorunu elinde tutmayı başardı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Trabzonspor’a karşı F.Bahçe’de kaldı

    Sarı-Lacivertliler aldığı 3 puanla Süper Lig'de en erken şampiyonluk rekorunu elinde tutmayı başardı. Trabzonspor eğer bugünkü Adana Demirspor ve önümüzdeki hafta oynayacağı Antalyaspor maçlarından 4 puan çıkarırsa ipi göğüsleyecek.

    Ancak Bordo-Mavililer şampiyonluğunu en erken 30 Nisan tarihinde ilan edebileceği için Süper Lig tarihinin en erken şampiyon olan takım unvanı Fenerbahçe'de kalacak.

    Sarı-Lacivertliler 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala 27 Nisan tarihinde şampiyonluğunu ilan etmişti. Rekoru kırmak için bu sezon eline çok büyük bir fırsat geçiren Trabzonspor son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şansını kaybetmiş oldu.
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Spor 'Süper Lig'in en erken şampiyonu' unvanı Fenerbahçe'de kaldı
            SON DAKİKA