'Süper Lig'in en erken şampiyonu' unvanı Fenerbahçe'de kaldı

Sarı-Lacivertliler aldığı 3 puanla Süper Lig'de en erken şampiyonluk rekorunu elinde tutmayı başardı. Trabzonspor eğer bugünkü Adana Demirspor ve önümüzdeki hafta oynayacağı Antalyaspor maçlarından 4 puan çıkarırsa ipi göğüsleyecek.
Ancak Bordo-Mavililer şampiyonluğunu en erken 30 Nisan tarihinde ilan edebileceği için Süper Lig tarihinin en erken şampiyon olan takım unvanı Fenerbahçe'de kalacak.
Sarı-Lacivertliler 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala 27 Nisan tarihinde şampiyonluğunu ilan etmişti. Rekoru kırmak için bu sezon eline çok büyük bir fırsat geçiren Trabzonspor son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şansını kaybetmiş oldu.