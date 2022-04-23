Serdar Dursun yaptığı hat-trick ile Çaykur Rizespor maçına damgasını vurdu! Hedef 11 yıllık hasreti bitirmek

Özellikle İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından müthiş bir çıkış yakalayan gurbetçi futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 13'e yükseltti. Serdar şimdi gözünü 11 yıllık hasreti bitirebilmek için zirveye dikti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 11 yıldır gol kralı çıkaramıyor. Son olarak 2010-11 sezonunda Alex de Souza rakip ağları 28 kez havalandırarak krallık tacını takmıştı.
Şu anda Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde iki futbolcu var. Hatayspolu Ayoub El Kaabi ve Kasımpaşalı Umut Bozok 15'er golle ilk sırada yer alıyor. Serdar Dursun sezonun kalan 4 haftasında müthiş çıkışını sürdürerek krallık koltuğuna oturmak ve 11 yıl sonra bunu başaran ilk Fenerbahçeli olmayı hedefliyor.