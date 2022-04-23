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    • 23.04.2022 12:09
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    • 23.04.2022 12:15
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    Serdar Dursun yaptığı hat-trick ile Çaykur Rizespor maçına damgasını vurdu! Hedef 11 yıllık hasreti bitirmek

    Fenerbahçe zorlu geçmesi beklenen Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı 6 golle alırken, Serdar Dursun yaptığı hat-trick’le geceye damgasını vurdu. Serdar şimdi gözünü 11 yıllık hasreti bitirebilmek için zirveye dikti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Hedef 11 yıllık hasreti bitirmek

    Özellikle İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından müthiş bir çıkış yakalayan gurbetçi futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 13'e yükseltti. Serdar şimdi gözünü 11 yıllık hasreti bitirebilmek için zirveye dikti.



    Fenerbahçe, Süper Lig'de 11 yıldır gol kralı çıkaramıyor. Son olarak 2010-11 sezonunda Alex de Souza rakip ağları 28 kez havalandırarak krallık tacını takmıştı.


    Şu anda Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde iki futbolcu var. Hatayspolu Ayoub El Kaabi ve Kasımpaşalı Umut Bozok 15'er golle ilk sırada yer alıyor. Serdar Dursun sezonun kalan 4 haftasında müthiş çıkışını sürdürerek krallık koltuğuna oturmak ve 11 yıl sonra bunu başaran ilk Fenerbahçeli olmayı hedefliyor.



        Serdar Dursun ayrıca kalan bölümde 4 gol daha bulması halinde yine 2010-11 sezonundan sonra Süper Lig'de en çok gol atan Fenerbahçeli unvanını da alacak.



        Bu alanda son 11 sezonun rekoru Robin van Persie'ye ait. Hollandalı yıldız 2015-16 sezonunda rakip ağlara 16 gol bırakmıştı.

        Serdar eğer sezon sonuna kadar 5 gol bulursa, 14 yıl sonra ligde Fenerbahçe formasıyla en çok gol atan yerli futbolcu olacak. Son olarak 2007-08 sezonunda Semih Şentürk 17 gole imza atmış ve krallık koltuğuna oturmuştu.
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        Haberler Spor Serdar Dursun yaptığı hat-trick ile Çaykur Rizespor maçına damgasını vurdu! Hedef 11 yıllık hasreti bitirmek
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