Serdar Dursun yaptığı hat-trick ile Çaykur Rizespor maçına damgasını vurdu! Hedef 11 yıllık hasreti bitirmek





Bu alanda son 11 sezonun rekoru Robin van Persie'ye ait. Hollandalı yıldız 2015-16 sezonunda rakip ağlara 16 gol bırakmıştı.



Serdar eğer sezon sonuna kadar 5 gol bulursa, 14 yıl sonra ligde Fenerbahçe formasıyla en çok gol atan yerli futbolcu olacak. Son olarak 2007-08 sezonunda Semih Şentürk 17 gole imza atmış ve krallık koltuğuna oturmuştu.



