Serdar Saatçi yuvadan uçabilir! Beşiktaş’a ulaşan 3 resmi teklif var

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş bir yandan da futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Siyah-Beyazlılar'da özellikle son iki sezonda çok önemli bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'na Avrupa kulüpleri büyük bir ilgi gösteriyor.

Beşiktaş'ta herkes bu iki futbolcuya gelen tekliflere odaklanmışken çok flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon Sergen Yalçın döneminde A takıma alınan ve önemli bir performansa imza atan Serdar Saatçi yuvadan uçabilir.