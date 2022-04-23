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    • Spor
    • 23.04.2022 12:27
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    • 23.04.2022 12:27
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    Serdar Saatçi yuvadan uçabilir! Beşiktaş’a ulaşan 3 resmi teklif var

    Sergen Yalçın döneminde A takıma alınan ve önemli bir performansa imza atan Serdar Saatçi yuvadan uçabilir. Alınan bilgilere göre 19 yaşındaki stopere İtalyan kulüpleri çok yoğun bir ilgi gösteriyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Yuvadan uçabilir! 3 resmi teklif var | Takvim Özel

    Yeni sezon öncesi kadro planlamasını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş bir yandan da futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Siyah-Beyazlılar'da özellikle son iki sezonda çok önemli bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'na Avrupa kulüpleri büyük bir ilgi gösteriyor.
    Beşiktaş'ta herkes bu iki futbolcuya gelen tekliflere odaklanmışken çok flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon Sergen Yalçın döneminde A takıma alınan ve önemli bir performansa imza atan Serdar Saatçi yuvadan uçabilir.



    Alınan bilgilere göre 19 yaşındaki stopere İtalyan kulüpleri çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Şu anda Serdar için Beşiktaş'a ulaşan 3 resmi teklif olduğu ifade ediliyor. Siyah-Beyazlı yönetim 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Serdar Saatçi'ye imza attırmak için yaklaşık 2 aydır uğraş vermesine rağmen henüz sonuç alabilmiş değil.


    Genç futbolcunun Beşiktaş'ta kalmak istemediği ve kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu nedenle Siyah-Beyazlı yönetimin şu anda İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve Serdar Saatçi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

        Bu sezon Süper Lig'de 7 maçta forma giyen 1.90 boyundaki genç stoper 498 dakika sahada kaldı. Serdar Saatçi aynı zamanda U21 Milli Takımımız'da da görev yapıyor.

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